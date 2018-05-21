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Siyasi partilerin aday listeleri YSK'ya sunuldu

Milletvekili genel seçimine katılacak siyasi partiler tarafından milletvekili aday listeleri, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu

21 Mayıs 2018 20:21

Milletvekili genel seçimine katılacak siyasi partiler tarafından milletvekili aday listeleri, Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) sunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet, 600 kişiden oluşan milletvekili aday listesini YSK\'ya teslim etti. Milletvekili listesini sunduktan sonra açıklama yapan Sorgun, \"Bildiğiniz gibi dün de kuralar çekildi. YSK huzurunda bütün siyasi partilerin ve basın mensuplarının katılımlarıyla şeffaf bir şekilde çekildi ve en güzel şekilde de tamamlanacağını düşünüyoruz. Milletimize, memleketimize hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum\" dedi. 
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray ile beraberindeki heyetler de milletvekili aday listelerini YSK\'ya teslim etti.

Görüntü Dökümü:

-Partilerin YSK\'ya gelişi

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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