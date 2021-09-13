Siyasi Partiler ve Seçim Yasası | En kıdemli üç hâkimden birinin başkan seçilmesi formülü masada

AKP ve MHP'nin üzerinde ayrı ayrı çalıştığı Siyasi Partiler ve Seçim Yasası ile ilgili olarak yapılacak düzenleme ile Hâkimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) verilecek yetkiyle ildeki en kıdemli üç hâkim arasından birinin il seçim kurulu başkanı olarak görevlendirmesi formülü üzerinde durulduğu belirtildi. Bunun yanı sıra, HSK tarafından ataması yapılacak bu başkanlar belirli kriterlere göre atanacak.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'yla ilgili yapılacak düzenlemelerin bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda da ele alınması bekleniyor. Taslak metin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının ardından son şeklini alacak. Daha sonra Siyasi Partiler ve Seçim yasasıyla ilgili MHP ile görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin de değerlendirmeler yapacağı MYK toplantısında, Mali ve İdari İşler Başkanlığı ile AR-GE ve Eğitim Başkanlığı birer sunum gerçekleştirecek.

Yine, taslakta, AKP ve MHP'nin uzlaştığı kritik maddeler de bulunuyor. Buna göre, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi konusunda uzlaşıldı. Yine, siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanmaları için yüzde 3 oy alma zorunluluğu yeni düzenlemede de korunuyor. Ayrıca, siyasi partilerin hülle yoluyla milletvekili transferlerini önlemek için bir partinin seçime girmesi şartları arasında yer alan "Meclis'te grubu bulunma" şartı kaldırılıyor. Tartışılan dar ve daraltılmış bölge seçim sistemi de yeni düzenlemede yer almayacak.