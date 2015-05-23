Siyasi partiler radyo ve televizyonlarda hangi sırayla konuşma yapacak?

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) radyo ve televizyonda konuşma yapmak için başvuran siyasi partilerin yayın zaman ve sıraları, ad çekme usulüyle belirlendi. Kura çekimine göre 31 Mayıs Pazar gününde konuşma yapacak siyasi partilerin sıralaması şöyle:

1.Millet Partisi,

2.Komünist Partisi,

3.Vatan Partisi,

4.Merkez Parti,

5.Bağımsız Türkiye Partisi (BTP),

6.Liberal Demokrat Parti,

7. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),

8.Demokratik Sol Parti (DSP),

9.Doğru Yol Partisi (DYP),

10.Yurt Partisi,

11. Anadolu Partisi,

12. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi (TURK PARTİ),

13. Saadet Partisi (SP),

14. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP),

15. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP),

16. Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR),

17. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP),

18. Halkların Demokratik Partisi (HDP),

19. Hak ve Adalet Partisi (HAP),

20. Demokrat Parti (DP).”

Siyasi partilerin 6 Haziran 2015 Cumartesi günü konuşma yapma sıralamaları ise şöyle:

“1. Demokrat Parti,

2. Millet Partisi,

3. Hak ve Adalet Partisi,

4. Halkın Kurtuluş Partisi,

5. Doğru Yol Partisi,

6. Milliyetçi Hareket Partisi,

7. Merkez Parti,

8. Demokratik Sol Parti,

9. Anadolu Partisi,

10. Cumhuriyet Halk Partisi,

11. Saadet Partisi,

12. Adalet ve Kalkınma Partisi,

13. Bağımsız Türkiye Partisi,

14. Halkların Demokratik Partisi,

15. TURK Parti,

16. Liberal Demokrat Parti,

17. Komünist Parti,

18. HAK-PAR,

19. Vatan Partisi,

20. Yurt Parti.”

YSK Başkanı Güven, 31 Mayıs’ta yapılacak propaganda konuşmalarında ilk konuşmacının saat 17.10’da başlayacağını belirterek, “İkinci konuşma 10’ar dakika arayla peş peşe 17.21-17.31, 17.32-17.42, 17.43-17.53, 17.54-18.04, 18.05-18.15, 18.16-18.26- 18.27- 18-37, 18.38-18.48, 18.49- 18.59. Bu haber bülteninden önceki konuşmalar. Konuşmalar 10’ar dakika, 1’er dakika ilavesiyle. Birinci konuşmadan ikinci konuşmacıya geçerken 1’er dakikalık bir geçiş süreci olacak. Ana haber bülteninden sonraki konuşmalar 19.31’de başlayacak. Son 20. konuşma 21.10’da başlayacak, 21.20’de sona erecek” dedi.

6 Haziran 2015 tarihinde ise ilk konuşmacı saat 14.21’de propaganda konuşmasına başlayacak. 10’ar dakika arayla ve 1’er dakika geçiş süresiyle birlikte konuşmalar saat 17.50-18.00 saatleri arasında 20. konuşmayla sona erecek.