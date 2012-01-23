-Siyasi Partiler Kanununa kısmi iptal ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Kanunu'nun 117. maddesindeki, siyasi partilerle ilgili yasak fiilleri işleyenler hakkında hapis cezası verilmesini öngören düzenlemeyi iptal etti. Özalp 1. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 117. maddesinde yer alan ''Bu Kanunun dördüncü kısmında yazılı yasak fiilleri işleyenler hakkında hapis cezası verilmesini'' öngören hükmünün, Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi, Kanun'un 117. maddesindeki, siyasi partilerle ilgili yasak fiilleri işleyenler hakkında hapis cezası verilmesini öngören düzenlemeyi iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kanunun, ''Kanuna Aykırı Sair Davranışlar'' başlıklı 117. maddesi, ''Bu Kanunun dördüncü kısmında yazılı yasak fiilleri işleyenler, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar'' hükmünü içeriyordu. Kanunun dördüncü kısmında yazılı siyasi partilerle ilgili yasak fiiller şöyle: ''Amaçlar ve faaliyetlerle ilgili yasaklar, demokratik devlet düzeninin korunması ile ilgili yasaklar, milli devlet niteliğinin korunması, bağımsızlığın korunması, devletin tekliği ilkesinin korunması, bölgecilik ve ırkçılık yasağı, Atatürk ilke ve inkılaplarının ve laik devlet niteliğinin korunması, Atatürk'e saygı, laiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği, din ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı, dini gösteri yasağı.''