Siyasi liderler oylarını kullandı

Yerel Seçimler’de oy kullanma işlemi sürüyor. Siyasi partilerin Genel Başkanları Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş oylarını kullandı.

Kürşat Tercanlı ve Fırat Keskinkılı'nın DHA’da yer alan haberine göre, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan “Bu güne kadar konuşulanlar sandıklardaki neticeler açıklandıktan sonra sadece tarihe kayıt olarak düşecektir.” dedi.

‘Katılım yüksek olacak’

Oyunu Üsküdar Kısıklı'da kullnan Erdoğan’ın gazetecilere yaptığı açıklama şöyle:

“Türkiye genelinde şu ana kadar edindiğim bilgiler katılımın çok yüksek olacağı yönünde. Şu ana kadar meydanlarda arzu edilmeyen açıklamalar konuşmalar olmasına rağmen milletimiz bütün gerçekleri her şeyin üzerinde konuşacak.

Meydanlarda konuşulanların ötesinde bugün milletin söyleyeceği belirleyici olacak.

Millet ne derse odur. Milletin kararı saygındır. Bugüne kadar konuşulanlar sandıklardaki neticeler açıklandıktan sonra sadece tarihe kayıt olarak düşecektir.”

“Ben seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimi tebrik ediyorum. “

Kılıçdaroğlu sıraya girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki Arjantin İlkokulu'nda kurulan 4149 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, saat 13.30'da oy kullanacakları Arjantin İlkokulu'na geldi. Burada Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu vatandaşlarla tokalaşırken, bazı çocukları kucağına alarak sevdi ve öptü.

Ardından Kılıçdaroğlu ve eşi 2'nci kattaki 4149 numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önüne geldi ve en arka sıraya geçerek, sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Gazetecilerin sıraya girdiniz sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet,normal değil mi?" karşılığını verdi. Ancak vatandaşların ısrarı üzerine Kılıçdaroğlu, sınıfa girdi ve oy pusulasını alarak oyunu kullanacağı perdeli paravana girmek isterken başını paravanın demirine hafifçe çarptı. Yoğun ilgi gösteren gazeteciler ise Kılıçdaroğlu'nu oyunu sandığa atarken görüntü ve fotoğraf çekebilmek için büyük çaba sarf etti.

Oyunu kullandıktan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, okul bahçesinde gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Gazetecilerin "Bugünden itibaren nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Sizlerde görüşüyorsunuz. Yurtaşlarımız da büyük bir heyecan var. Hepsi demokrasi şölenine katılmak için sandığa geldiler. Ben hep şu çağrıyı yaptım. Vicdanınıza danışın ve oyunuzu öyle kullanın diye. Umarım bu gerçekleşir. Mutluyum oyumu kullandım. Demokrasimiz güçlenmek zorunda, temizlenmek zorunda. Güzel bir demokrasi inşa edeceğiz. Ben halkıma güveniyorum. Onların irfanına güveniyorum. Umarım güzel bir sonuç ortaya çıkar" dedi.

Bahçeli: Hayırlı olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde Anıttepe Orta Okulu’nda kullandı.

Devlet Bahçeli’nin oy kullanacağı okulun içinde sandıkların kurulduğu sınıflarda AFAD ekipleri tarafından kimyasal radyolojik-biyolojik kontrolü yapıldı. Bahçeli, beraberinde partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Karakay ile birlikte Anıttepe Orta Okulu’na geldi. Bahçeli, oyunu 1376 nolu sandıkta kullandıktan sonra okul dışına çıktı, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bahçeli kısa açıklamasında, "bu seçim Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun" demekle yetindi.

Demirtaş ve Kışanak oylarını Diyarbakır'da kullandı

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gültan Kışanak, oylarını Diyarbakır’da kullandı.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş eşi Başak Demirtaş ile birlikte merkez Kayapınar İlçesi’ndeki Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu’nda 1266 nolu sandıkta oyunu kullandı. Demirtaş, oy kullandıktan sonra, seçim sonuçlarının Türkiye’deki bütün siyasi partiler ve yurttaşlara hayırlı olmasını diledi. Demirtaş, "Şu saate kadar ciddi bir seçim güvenliği tehdidi olduğuna dair bilgi almadık. Umut ediyorum son saate kadar böyle sürecektir" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gültan Kışanak ise, merkez Kayapınar İlçesi’ndeki Şehit Öğretmen Ayşe Numan Konakçı İlköğretim Okulu’nda 1397 nolu sandıkta kullandı. Kışanak, "Yerel yönetimler demokrasilerde temel taşıdır. Yerel yönetimlerde halkın iradesi ne kadar güçlü yansırsa sandığa ve yerel yönetimler ne kadar güçlü olursa o ülkede demokrasinin kalitesi de o kadar yüksek olur" dedi.