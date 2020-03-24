Siyasi krize çözüm bulamayan Kabul'e ABD'den "hayal kırıklığı" cezası: Yapılan yardımlar 1 milyar dolar azaltılacak

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ABD, Afganistan'daki siyasi krizin çözülememesi gerekçesiyle ülkeye yaptığı maddi yardımı 1 milyar dolar azalttı.

Afganistan'da 28 Eylül 2019'da yapılan seçimin sonuçları tartışmaya sebep olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Gani Cumhurbaşkanı seçilirken, muhalefet sonuçların hileli olduğunu iddia ederek zafer ilan etmişti. ABD, anlaşmazlığın çözülememesinin Taliban'la yapılan barış anlaşmasını riske atacağına inanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün tarafların anlaşmasını sağlamak için başkent Kabul'e 'sürpriz' bir ziyaret gerçekleştirdi, ancak görüşmelerden sonuç alınamadı.

Görüşmelerden sonra açıklamalarda bulunan Pompeo, liderlerin ABD'yi "hayal kırıklığına" uğrattığını ifade ederek, 2021'de hâlâ kriz sürüyorsa yardımların bir milyar dolar daha azaltılacağını bildirdi.

Pompeo, "ABD'nin Afganistan'la iş birliğini gözden geçirerek" başka yaptırımları da yürülüğe sokacağını ifade etti.

Ülkedeki siyasi kriz, Afganistan hükûmeti ile Taliban arasındaki görüşmelerin durmasına sebep oldu. ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmadaki şartlardan biri Taliban'ın Afganistan'la barış görüşmelerine başlamasıydı.

Dün Reuters'a konuşan bir yetkili, "Bu sorun kısa süre içinde çözülemezse barış sürecini etkileyebileceğinden korkuyoruz. Taliban ile yaptığımız anlaşma riske girebilir" dedi.