-Siyasi kriz ticareti etkilemedi TEL AVİV (A.A) - 21.11.2011 - Türkiye ile İsrail arasında yaşanan siyasi krize rağmen, ticari ilişkilerin hacmi giderek artıyor. Ocak-Ekim 2011 döneminde, İsrail'in Türkiye'ye ihracatı 1.6 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'den ithalatı ise 1.86 milyar dolar oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre İsrail'in ihracatında yüzde 41'lik, ithalatında ise yüzde 25'lik bir büyüme sağlandı. İsrail Merkez İstatistik Kurumunun dış ticaretle ilgili verileri, Ekim ayında Türkiye'ye ihracatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60'lık yüksek bir artış kaydedildiğini ortaya koydu. Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail Sanayiciler Birliğinin Dış Ticaret Bölüm Başkanı Dan Katarivas, Türkiye ile İsrail arasında ithalat ve ihracatta yaşanan artışın, iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkileri birbirinden ayırma konusundaki olgunluğuna bağladı.