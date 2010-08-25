'Siyasi irade grev hakkını gasp ediyor'

T24- Kamu Görevlileri Sendikaları ve Kamu İşveren Kurumu arasındaki 2011 yılı toplu görüşme pazarlığı 3’üncü turuna dün devam edildi. Memur konfederasyonları görüşmelerin, sendikaların değil Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın önerdiği gündemle toplandığını, Bakanın “Ben bu masanın hâkimiyim. Burada talimatları ben veririm” mantığıyla hareket ettiğini vurguladı.



Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında, Kamu İşveren Kurulu ile kamu görevlileri sendikaları arasında yürütülen toplu görüşmenin üçüncü turu dün Başbakanlık Merkez Bina’da yapıldı.



Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 11 hizmet kolunun milyonlarca kişiyi ilgilendiren sorunlarıyla toplu sözleşme hakkının gündemde girdiği bir dönemde sendikal hakların görüşülmesinin, çalışma hayatının, 4/C’den 4/B’ye kadar birçok konunun bir güne sıkıştırılmasının verimli olmadığını ifade etti. Gündem yoğunluğunun sonuç üretmede sıkıntı oluşturduğunu kaydeden Gündoğdu, sendikaların değil Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın önerdiği gündemle toplandığını vurguladı. Gündoğdu sözlerini, “Son toplu görüşme oluşu nedeniyle artık hükümetin bu mali haklarla ilgili önerisini masaya getirmesi lazım. Aksi takdirde 28 Ağustos’ta bize teklif getirip evet ya da hayır demek sağlıklı olmaz” dedi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da, Devlet Bakanı Yazıcı’nın “Ben bu masanın başkanıyım. Ben bu masanın hâkimiyim. Burada talimatları ben veririm. Emrivaki gündem oluştururum” anlayışıyla ortaya koyduğu görüşme takvimiyle gündemde yer alan çalışma şartları ve sendikal haklarla ilgili konuları görüşmek üzere toplandıklarını belirtti. Akyıldız, Bakan’ın tavrını kınadığını ifade ederek her şeyin masada olgunlaşması, kararlaşması gereken bir süreçte, kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda ilerlemenin engellendiğine dikkat çekti. Akyıldız, bu kadar yoğun bir gündemle kamu çalışanlarının bunca sorunu ve talebinin 6 günlük süreye sıkıştırılmasını eleştirerek “Böyle bir anlayışla daraltılmış gündemle, görüşme takvimiyle bu işlerin yürütülmesini kabul etmeyiz. Siyasi irade kamu çalışanlarının grev hakkını gasp etmekte ısrar ediyor” diye konuştu.



Bakan Yazıcı’nın olmayan yetkisini kullandığını belirterek sorunları görüşmek için kanunun 15 günlük hak verdiğini ancak toplu pazarlığın sıkışık bir zaman içine taşınmak istendiğini söyledi. 8 saat süren toplantıda hükümetin zam konusunda teklif sunmadığı öğrenildi. Sendikaların 26 Ağustos’ta toplanma önesirisinin reddedildiği, toplu görüşme heyetinin 28 Ağustos’ta bir araya geleceği açıklandı.



Öte yandan toplu sözleşme talebi kabul edilmediği için görüşmelerden çekilen KESK, Kızılay’da gerçekleştirdikleri oturma eylemiyle toplugörüşmeyi protesto etti. KESK Genel Başkanı Sami Evren, “Hükümetin şantajına boyun eğmeyeceğiz. Biz görüşmelere katılan her iki konfederasyonu temsil ettikleri kitlelerin çıkarlarını korumaya çağırıyoruz. Konfederasyonlar görüşmeleri terk etmelidir” diye konuştu.