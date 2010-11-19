'Siyasi görüşlerine katılmıyorum ama onlara saygı duyuyorum'

T24- CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Fransa'da Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarlarını ziyaret etti. Ahmet Kaya'nın eşi: 'Keşke daha erken gelseydi' dedi. Kılıçdaroğlu ise: 'Onlara siyasi duruşları nedeniyle değil, topluma sanat-kültür alanlarında katkıları bakımından sahip çıkıyorum'





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partide başlayan yenilik rüzgarı, Paris’te de esmeye devam etti. Sosyalist Enternasyonal Konseyi Toplantısı için Paris’te bulunan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Pere Lachaise Mezarlığına giderek Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarlarını ziyaret etti.



CHP, Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı ile birlikte yeniden sosyalist Enternasyonel toplantısında yerini aldı. Kılıçdaroğlu, toplantı için gittiği Paris’te CHP’nin değişen yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Paris’te Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney’in mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Ahmet Kaya’nın mezarı başında dua okudu.



'İnsani bir hareket'



Ziyaret ile ilgili olarak Radikal gazetesinin sorularını Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya yanıtlarken şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu’nun benimle bir teması olmadı. Ziyaretini bende basından öğrendim. Ölüm yıldönümünde günün dörtte üçünde Ahmet’in yanındaydım. Bu ziyareti hakkında ne düşünebilirim ki çok geç kaldılar. Bu ülkenin kendi evlatlarına sahip çıkması gerekirdi ki kimse sürgün edilmesin. Neticede Kılıçdaroğlu’nunki şık ve insanı bir harekettir. Yaptığını çok doğru ve yerinde buluyorum. ama bütün bunlar daha erken yapılsaydı belki de Türkiye daha hızlı yol alırdı."



'Saygı duyduğum için'



Kemal Kılıçdaroğlu, Paris’te mezarları ziyaret ettikten sonra Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Yetkin’in telefonla sorduğu soruları yanıtladı ve şunları söyledi: "Her ikisi de Türkiye’nin sanat ve kültür hayatına önemli katkıda bulunmuş isimler. Onların siyasi görüşlerine katılırsınız, katılmazsınız, ama kültür hayatına yaptıkları katkıyı görmeniz gerekir. Siyasetçilerin şunu da kabul etmesi gerekir. Sanatçılar, genel olarak topluma aykırı giden insanlardır. Öyle kabul etmek gerekir. Sanatçıların değeri, zamanla daha iyi anlaşılır. Her ikisinin de siyasi görüşlerine katılmıyor olabilirim; ama toplumun sanat kültür hayatına katkılarına saygı duyduğum için mezarlarını ziyaret edip birer buket çiçek bırakmak istedim. Siyasi duruşları nedeniyle değil, topluma sanat-kültür katkıları bakımından sahip çıkıyorum".







