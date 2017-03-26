"Siyasi gerilime rağmen MİT ile sıkı işbirliği içindeyiz"

Alman iç istihbarat birimi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Hans-Georg Maaßen, Türk gizli servisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Almanya'da yetkileri dışında da bir takım faaliyetlerde bulunduğuna dair bilgilerinin olduğunu söyledi.

Maaßen, Federal Savcılığın buna istinaden bazı kişiler hakkında tutuklama kararı verdiğini ancak 'tüm siyasi kanallar sıkıntıya girse bile' istihbarat teşkilatlarının iletişimi sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu en yetkili isim olan Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin Başkanı Hans-Georg Maaßen, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demecinde, terörle mücadele alanında Türkiye ile olumlu işbirliğinin sürdüğünü kaydetti.

Maaßen, "Terörle mücadelede bize yardımcı olacak tüm ülkelerle sıkı ve olumlu işbirliği içinde olmamız gerekiyor, Türkiye ile de bu alanda düzgün ve iyi bir işbirliği içindeyiz. Suriye, Irak ve Avrupalı İslamcıların bu bölgelere ve bu bölgelerden yaptıkları seyahatlere ilişkin önemli bir ortaklığımız var. Türkiye ayrıca PKK'ya yönelik olarak da önemli bir partner. Ülkemiz güvenli bir ülke olmayı sürdürmeli ve bu yüzden de dış servislere ihtiyacımız var" diye konuştu.

Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin Başkanı Hans-Georg Maaßen, Türkiye'nin Almanya'ya yönelttiği PKK ile yeterince mücadele edilmediği yönündeki eleştirileri de değerlendirdi.

"Hukuk devletinin işleyişi bu”

"Avrupa'da PKK ile Almanya kadar kararlı mücadele eden başka bir ülke olmadığını” söyleyen Maaßen, kendilerine bu konuda yöneltilen eleştirileri geri çevirdi.

Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin Başkanı, "Bu konuda yeterince mücadele etmediğimize yönelik iddialar dayanaksız. Biz bir hukuk devletiyiz, bir takım dedikodu ya da talimatlara göre tutuklamalar yapmıyoruz, insanları sınır dışı etmiyoruz. Kanıtlara ihtiyacımız var. Hukuk devletinin işleyişi bu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta Almanya ve Başbakan Merkel olmak üzere Avrupa'ya yönelik "Nazi" benzetmesi iki taraf arasında gerilime ve tepkilere neden olmuştu.

Erdoğan, "Bana diktatör demeyi devam ettikleri sürece, bu kavramlara hitap etmeye devam edeceğim" demişti.

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DW/dpa, MK/SÖ