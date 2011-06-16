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Siyasette kıyafete ‘çeki düzen’ kaygısı

Giresun Valisi Dursun Ali Şahin’in, ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen mezuniyet ve kutlama törenlerinde kız öğrencilerin kıyafetlerine genelge ile ölçü getirmesi siyaseti kaygıland

16 Haziran 2011 03:00



Hülya Karabağlı
Ankara/ T24


Giresun Valisi Dursun Ali Şahin’in, ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen mezuniyet ve kutlama törenlerinde kız öğrencilerin kıyafetlerine genelge ile ölçü getirmesi siyaseti kaygılandırdı. CHP Sivas Milletvekili, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Malik Ecder Özdemir, T24’e, “Bu tür genelgeler artabilir’ derken, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, “Az olmuş. Peçe takmayı önersinler” diyerek tepkisini dile getirdi.  


Hani karışmayacaklardı?   

CHP’li Özdemir, Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP’nin hiç kimsenin giyim kuşamına karışılmayacağını söylediklerini hatırlattı ve “Hani karışılmayacaktı. İnsan hak ve özgürlüklerinden bahsettiler.  Şimdi devletin bir valisi çıkıp genelge yayımlıyor. Kısıtlamalar getiriyor”.


İktidardan habersiz olmaz

“Valinin, iktidardan bağımsız bir genelge yayımlaması mümkün değil” diyen Özdemir, bundan sonraki süreç için karamsar konuştu. “Bu tür genelgeler sıklaşabilir. Nasıl giyinilip giyinilmeyeceği konusunda sık  genelge görebiliriz” dedi. Özdemir, “İleri demokrasiden ne demek istedikleri yavaş yavaş anlaşılıyor”.


Az olmuş. Peçe önersinler

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da T24’e, “Az olmuş. Peçe takmayı önersinler” sözleriyle tepkisini gösterdi. “Kafanın arkasında nelerin olduğu az da olsa ortaya çıkıyor” diyen Şandır, söz konusu genelgenin İçişleri Bakanlığı’ndan habersiz yayımlanamayacağına dikkat çekti ve “ İçişleri Bakanlığı da başbakandan habersiz böyle bir genelge yayımlayamaz”.


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