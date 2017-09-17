Siyasette 'fotoğraf' polemiği sürüyor: Aynı iftiralarla Adnan Menderes idam edildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine saldıran gruptan biriyle fotoğraf çektirmesi sonrası başlayan tartışma sürüyor.

Soylu'nun "Mahalle eşrafının bizimle fotoğraf çekme talebi, talimatlarımız sonucu yapılan incelemede fotoğraf çekilenlerden birinin de gözaltına alınması, fitne gerçeğini değiştirmez. Tam tersine bu konudaki hassasiyetimizi ve olaya bakışımızı ortaya koyar" dediği fotoğrafla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ne demektir istediğiniz kadar istediğiniz kişinin mezarına saldırabilirsiniz , sizin tek güvenceniz benim demektir bu fotoğraf. O fotoğrafı çektiren kişinin siyasette, inançta , ahlakta, hayatta yeri yoktur" ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu ise, tartışmaya ilişkin olarak yaptığı ikinci açıklamada şunları kaydetti:

"Ben bir fotoğrafla istifa edeceğim, etrafın FETÖ'cü kokuyor senin ya. PKK ile fotoğraf çektirdin, PKK'yı destekleyenlerle fotoğraf çektirdin, DHKP-C'yi destekleyenlerle fotoğraf çektirdin, ömrün böyle geçti, ömrün. Bu millet senin dününü, bugününü, yarınını biliyor. Bugün ne günlerden, 16 Eylül 2017. Bundan tam 56 yıl önce bu ülkenin iki güzel hizmet eden insanı idam edildi. Demokrat Parti'nin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan. Bir gün sonra da sabah 17 Eylül'de rahmetli Adnan Menderes idam edildi. Aynı bu iftiralarla."

HDP: Affedilebilir bir durum değil

Soylu'nun saldırganla fotoğrafının ortaya çıkması sonrası HDP'den yapılan yazılı açıklamada ise "Asla affedilir bir durum değildir. Soylu'nun bu fotoğrafın ortaya düşmesi sonrasındaki saldırgan tutumu ve kullandığı küfür dolu ifadeler de suçluluk psikolojisinin açıkça yansımasıdır" dendi. Açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Mahalle eşrafı o saatte karakolda ne arıyordu? Kimdir bu eşraf ? Niye oraya çağırıldı veya geldi? Eşrafla birlikte çekilmiş başka fotoğraflar da var mı? "