Siyasette fındık isyanı sürüyor; CHP'li Kaya: AKP hükümeti üreticiyi kartellerin karşısında yalnız bıraktı

Karadeniz’de fındıkta fiyat krizi sürerken CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, yanlış politikaların devam etmesinin üreticinin fındıktan vazgeçmesine neden olabileceği uyarısında bulundu. Rekoltede bu yıl 90 bin ton azalma olabileceğini ifade eden Kaya, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK)’nin piyasadan çekilmesinden sonra fındık üreticisinin derdinin büyüdüğünü söyledi. Kaya, “Fındık kurdunu AKP hükümeti içine sokmuştur. Üreticiyi kartellerin karşısında yalnız bırakan AKP hükümetidir” dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un, AKP’li vekillere yüklendiği fındıkta fiyat konusunda tartışmalar sürüyor. Ortada vahim bir tablo olduğunu belirten CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Dünyada fındığın yüzde 75’ini üreten ve tekel durumunda olduğumuz tek ürün böyle sahipsiz bırakırsak yakında yurtdışından fındık almaya başlarız” uyarısında bulundu. CHP’nin ekonomik kriz nedeniyle fiyatın 20 liranın altında olmasına karşı çıktığı fındıkla ilgili Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın T24’e değerlendirmeleri şöyle.

“ Fındık üretilmekten vazgeçilirse çok büyük kayıp olur”

Biz parti olarak üreticinin de taleplerini dikkate alarak 15 TL olarak açıklamıştık. Fakat, ülkede yaşanan sıkıntılar, dolardaki yüzde 40’lık artışı değerlendirdiğimizde fındığın fiyatını 20 TL’den aşağı olmaması görüşündeyim. Aksi takdirde Karadeniz bölgesi fındık üretmekten vazgeçecek. Yıllık 2 milyar dolardan fazla milli gelir sağlayan ürün Türkiye’nin en büyük ihracatını yaptığımız ürün üretilmekten vazgeçilirse çok büyük bir kayıp olur. Birçok insan dönem başı destekleme paralarını alıp fındıklığına gitmiyor. Bu destekleme kaliteli ürünü destekleyecek biçimde verilmeli. Bu teşviği toprağa veriyoruz, böyle bir şey olur mu? Bu politikanın ciddi anlamda gözden geçirilmesi gerekiyor. Rakamlara da yansıyor, fındık rekoltesi her geçen yıl azalıyor, sanıyorum 90 bin ton dolayında azalma olmuş bu yıl. Bu fındığın sahipsizliğinin bir sonucu. Bu gittikçe maalesef vahim hala gelecek belki de fındığı da dışarıdan alacak bir hale geleceğiz.

“Üretici yetim bırakıldı”

MHP’nin o çıkışından günler öncesinden biz yerel basında düşüncelerimizi ifade ettik. Fındık gerçekten sahipsiz, üretici yetim bırakıldı. Hükümet TMO’yu piyasaya sokarak üreticiyi destekleyecekti ama kurumun sadece tabelası var ama ofisi hiçbir yerde yok. Piyasada fiyat belirleme inisiyatifi yabancı fındık kartellerinin elinde onların inisiyatifine bırakılmış. Piyasayı üretici lehine dengeleyen bir aktör yok. Olmayınca üretici yabancı fındık kartellerinin insafına bırakılmış. Onlar 5lira derse 5 lire oluyor. Bu yüzden insanlar fındık üretmekten vazgeçiyor, tablo çok vahim. Dünyada fındığın yüzde 75’ini üreten ve tekel durumunda olduğumuz tek ürün böyle sahipsiz bırakırsak yakında yurtdışından fındık almaya başlarız.

AKP hükümet eliyle fındık kurdunu fındığın içine soktuğu günden beri, FİSKOBİRLİK’i piyasadan çekip yerine TMO’yu ikame ettikten beri üreticinin sorunu bitmedi, derdi büyüyerek devam etti. Fındık kurdunu AKP hükümeti içine sokmuştur. Üreticiyi kartellerin karşısında yalnız bırakan AKP hükümetidir. FİSKOBİRLK desteklenseydi piyasa böyle sahipsiz kalmazdı. El birliğiyle yok edildi. Bugün TMO piyasada yok. Üretici yabancı kartellerin insafını bırakılmış durumda.