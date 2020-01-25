Siyasette deprem seferberliği: CHP'li belediyeler deprem bölgesinde, İyi Parti kampanya başlattı, HDP kriz masası kurdu

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve cuma akşam saat 20.55’te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında devlet kurumlarının yanı sıra vatandaşlar ve siyasi partiler de teyakkuza geçti.

Ölü sayısının 22’ye ulaştığı, binden fazla kişinin yaralandığı ve onlarca vatandaşın hâlâ enkaz altında olduğu bölgeye CHP’li büyükşehir belediyeleri yardım ekipleri ve araç gönderirken, ülkenin dört bir yanında çok sayıda belediye de yardım kampanyası başlattı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremle ilgili kriz masası oluşturdu ve bölgeye heyet gönderdi. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da parti olarak yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki 11 kişilik heyeti Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere görevlendirdi.

Deprem bölgesinde son durum ne?

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi, 1030'dan fazla da yaralı var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son yaptığı açıklamada can kayıplarının dördünün Malatya’da, geri kalanlarının ise Elazığ’da yaşandığını kaydetti.

Türkiye’nin doğusunun yanı sıra Suriye, Gürcistan ve Ermenistan’da da hissedilen depremde Elazığ ve Malatya illerinde göçükler, can kayıpları meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dün akşam 20.55'te meydana gelen depremin ardından 12'si 4 büyüklüğünün üzerinde olmak üzere 274 artçı deprem olduğunu açıkladı.

Elazığ ve Malatya'da enkazdan kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazlardan sağ olarak çıkarılan vatandaşlar var. AFAD’ın cumartesi günü sabah 10.00 civarında yapılan son açıklamaya göre, Elazığ şehir merkezinde 3 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede hava sıcaklıklarını düşük olması nedeniyle depremin etkilediği köy ve kasabalara çadır sevkiyatı devam ediyor. AFAD Başkanlığı bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk edildiğini bildirdi. Türk Kızılayı da bölgeye 202 personel, 35 araç, 4 mobil mutfak ve 2 sahra mutfak kiti ve 3 bin 200 gıda kolisi sevk edildiğini duyurdu.

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)