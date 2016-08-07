Siyasetçilerden müzakerelerin durdurulması uyarısı



Avrupa Parlamentosu Yeşiller Meclis Grup Başkanı Rebecca Harms, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Yaşanan bu akut durum karşısında Türkiye ile şimdiye kadarki ilişkilerimizden tamamen vazgeçmemizin sorumsuzca bir davranış olacağı kanaatindeyim" şeklinde konuştu. Harms, Avrupa'nın AB'ye güvenen aydın ve demokrasiden yana Türkleri yüzüstü bırakmaması gerektiğini söyledi.

AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok da fevri kararlar alınmaması uyarısında bulundu. Brok "Üyelik müzakerelerinin bugün durdurulmasının diplomatik açıdan saçma" olduğuna işaret etti. Hristiyan Demokrat Partili politikacı kullanılan dilin yumuşatılmasının "akılcı ve her iki tarafın yararına" olacağını savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier da tüm eleştirilere rağmen Ankara ile iletişimin korunması gerektiğine işaret etmiş ve "Türkiye AB'nin komşusu olmayı sürdürecek" diyerek Türkiye'yle siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerin derinliğine dikkat çekmişti.

Üyelik müzakereleriyle ilgili endişeler

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan yoğun gözaltı, tutuklama ve açığa alınma dalgası ile idam cezasının geri getirilebileceği şeklindeki yorumlar nedeniyle birçok Avrupalı siyasetçiden Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin yeniden masaya yatırılması talepleri yükselmişti. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, üyelik müzakerelerinin hemen durdurulması gerektiğini söylemiş, Türkiye ile AB arasında varılan mülteci mutabakatına da alternatif üretilmesini talep etmişti.

Sol Parti Eşbaşkanı Bernd Riexinger de Türkiye-AB katılım müzakerelerinin ivedilikle durdurulması talebinde bulunmuştu. Riexinger Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte "Gazetecilerin peşine düşen, yargıyı kendine uyduran, muhalifleri hapsa atan ve kendi halkına karşı savaş yürüten bir hükümeti AB'ye alamayız" ifadelerini kullandı.

Müzakereler durdurulmalı mı?

Bild am Sonntag gazetesinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakereleri konusunda yaptığı ankete göre, ankete katılanların yüzde 66'si müzakerelerin durdurulması gerektiğini savunuyor. Katılımcıların yüzde 69'u Türkiye'ye mülteciler için ödenecek milyarlarca euroluk yardımın da hemen durdurulması gerektiği görüşünde. Anket katılımcılarına göre AB'nin bunun yerine mülteci krizi konusunda Yunanistan'a mali destek vermesi gerekiyor.