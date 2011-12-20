-Siyasetçi Ermeni oylarının peşinde TRABZON (A.A) - 20.12.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Fransa meclisindeki yasa teklifi ile ilgili ''Siyasetçi 'seçimi acaba nasıl kazanırım' hesabıyla kısa vadeli hesaplar yapıp, 500 bin Ermeni'nin oyunu almanın peşinde...'' dedi. Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyeliğinde 50. yılını dolduran, 2010 yılı kazançları üzerinden yüksek düzeyde gelir ve kurumlar vergisi ödeyen, Türkiye'nin ilk 1.000 sanayi kuruluşu içinde yer alan üyelerine yönelik düzenlenen plaket töreninde, Fransa temaslarıyla ilgili bilgi verdi. Fransa'nın 2001'de Türkiye ekonomik kriz yaşarken, bu konuyu kanunlaştırdığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, ülkenin 10 yıl sonra yine yasa tasarısı getirdiğini belirterek, ''Yasa tasarısına göre bir kimse Fransa'da 'Türkiye'de Ermeni soykırımı olmamıştır, ben böyle düşünmüyorum' dediği anda, bir yıl hapis ve ve 45 bin avro para cezasına çarptırılıyor. Böyle bir hukuk ve adalet olabilir mi? Düşünün siz de bir kanun çıkartıyorsunuz diyorsunuz ki 'Kardeşim bu ülkede Fransızca konuşma yasaktır, konuştun mu içeri atarım' aynı iş...'' diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, bu durumun yaradılışa aykırı olduğunu, düşünmenin insanları diğer canlılardan ayırdığını belirterek, ''O yasa oradaki insanları ne hale getiriyor siz tasarlayın. Şimdi benim geçmişimde, benim inancımda, benim kültürümde, yaradılanı severim yaradandan ötürü anlayışı olan bir millet soykırı1m yapabilir mi? Ama onların tarihine baktığınız zaman daha yakın tarihte benim Cezayirli kardeşlerime yaptıkları, daha ondan da yeni olarak Afrika'da Ruanda'da yaptıkları bütün dünyanın gözleri önünde... Bizi bu işe bulaştıramazlar arkadaş. Ne yaparlarsa yapsınlar bulaştıramazlar ve bunun zararını biz değil Fransa görür...'' dedi. Fransız iş dünyasının da kendileriyle aynı düşüncede olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: ''Ama bu siyaset, siyasetçi 'seçimi acaba nasıl kazanırım' hesabıyla kısa vadeli hesaplar yapıp, bugün 500 bin Ermeni'nin oyunu almanın peşinde ama hiçbirine yar olmayacak. Bakın orada 150 bin tane de kendi vatandaşımız da oy kullanacak. Onlar da oy kullanırken bu kararı kim getirdiyse ona karşı onlar da tepkisini gösterecek. Bakın 2001'de bu yasa tasarısı çıktığı zaman meclisin önünde bir tane Türk yok ama dün Türk diyasporası -ki bundan bir ay önce İstanbul'da toplamıştık- şimdi hedefleri nedir? O Fransız Parlamentosu'nun önünde tam 20 bin Türk'ü toplayabilmek. Onlar da kendilerini gösterecekler. Ben her yerde şunu söylüyorum, birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var arkadaş. Eğer biz birbirimizi beğenmezsek bakın bizi çekirdek gibi çitliyorlar, haberiniz olsun. Ama bizim o kültürümüzde birlik ve beraberliği ortaya getirebilirsek rahmeti ve bereketi buluyorsun.'' Hisarcıklıoğlu, bu nedenle ülkenin meselelerinde herkesin birlik ve beraberlik içinde hareket edebilme kültürünü muhakkak kazanması gerektiğini ifade ederek, Fransa'da Türk girişimciler, yurttaşların, ''Hepimizin ayrı dernekleri, ayrı mescitleri var ama ülke meselelerinde derneklerimizin, inançlarımızın taassuplarından kurtulup ülke noktasında birleşeceğiz'' yaklaşımına memnuniyetle şahit olduğunu anlattı.