Siyaset yasağı getirilen PKK'lı teslim oldu

T24 - DTP'nin siyaset yasağı getirilen isimleri arasında da yer alan C.K., Anayasa Mahkemesinin DTP ile ilgili kararını açıklamasına saatler kala PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu.



Tunceli'de DTP üyesi olan ve Kayseri'de askerliğini yaparken, firar ederek PKK'nın dağ kadrosuna katılan 26 yaşındaki C.K., örgütten de kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.



DTP üyesi olan ve Tunceli'de yapılan açıklamalarda ön saflarda yeralan ve 3 yıl önce ‘terör örgütü üyesi’ olduğu gerekçesiyle tutuklanıp, 8 ay cezaevinde kalan C.K., geçen Şubat ayında askere gitti ve Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapmaya başladı. Eylül ayında izin alıp Tunceli'ye gelen C.K., bir süre ailesinin yanında kaldıktan sonra, “Birliğime gidiyorum” diyerek ayrıldı. Ancak birliğine gitmeyip firar eden C.K., Tunceli karsalında terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katıldı. PKK, C.K.'nın örgüte katıldığını, örgüte yakın internet sitelerinden, ‘Askerden kaçan genç, PKK'ya katıldı’ diye de duyurdu.



C.K., geçen Eylül ayında katıldığı PKK'nın dağ kadrosundan dün kaçarak Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Gözaltına alınan C.K. hakkındaki soruşturma sürdürülüyor.



DTP'nin Anayasa Mahkemesi'nde süren kapata davasında C.K.'nın da 5 yıl siyasi yasak istenen parti üyeleri arasında yeraldığı belirtildi. C.K.'nın ayrıca Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘PKK adına faaliyet yürütmek’, ‘örgüte yardım ve yataklık etmek’ suçlarından 2 davasının sürdüğü öğrenildi. Teslim olan C.K.'nın ayrıca terör örgütüyle ilgili bir davadan 6 yıl hapis cezası aldığı kaydedildi.





ASKERİ ARAÇ KAZA YAPTI



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak askeri karakola teslim olan C.K isimli PKK'lıyı almaya giden BTR tipi askeri zırhlı aracın kaza yapması sonucu 1'i ağır 6 asker yaralandı.

Kayseri Jandarma komutanlığında askerlik görevini yaparken geçtiğimiz Eylül ayında birliğinde firar ederek, Tunceli kırsalına gelip PKK'ya katılan C. K isimli PKK'lı dün sabah saatlerinde silahsız olarak Ovacık ilçesi Hanuşağı jandarma karakoluna gelerek teslim oldu. C.K'yı Ovacık ilçe jandarma komutanlığına getirmek üzere, Hanuşağı jandarma karakoluna giden askeri konvoyun güvenliğini sağlayan BTR tipi zırhlı araç dün gece 23.00 sularında dönüş yolunda kaza yaptı. Zırhlı araç, Kopuzlar köyü yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında zırhlı araçta bulunan, bir astsubay, bir uzman çavuş olmak üzere toplam 6 asker yaralandı. Yaralı askerler olaydan sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve ismi öğrenilmeyen bir asker ise, ambulans ile Elazığ Askeri Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri Tunceli de devam eden 5 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi tarafında hakkında kapatma kararı verilen DTP'nin siyaset yasağı getirilen isimleri arasında da yer alan C.K daha önce DTP Tunceli il örgütünde yöneticilik yapmış ve Malatya 3'üncü Ağır Ceza mahkemesinde yargılanarak, 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. C.K isimli PKK'lı, Anayasa Mahkemesinin DTP ile ilgili kararını açıklamasına saatler kala terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu.



