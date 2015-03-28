'Siyaset yapmayan haber kanalı olur mu?'

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Habertürk’te 7 Haziran seçimlerine kadar siyasi içerikli tartışma programlarının yayınlanmayacağını söyleyerek, “Enine Boyuna’, ‘Karşıt Görüş’, ‘Teke Tek’, Türkiye'nin Nabzı’ gibi bütün siyasi içerikli programlar, seçim sonrasına kadar durdurulmuş. Devam edecek tek program, Murat Bardakçı'nın ‘Tarihin Arka Odası’ymış, o da zaten siyasi içerikli değil” dedi.

Semercioğlu, yazısında, “Siyasetin ateşinin en çok yükseldiği, seyircinin haber kanallarına en çok ilgi göstereceği seçim öncesi döneminde bir haber kanalının böyle bir karar alması ilginçtir. Normal bir ülkede hangi haber kanalı böyle bir şeyi yapar? Yapmaz... Habertürk belli ki etliye sütlüye karışmayalım, başımız ağrımasın, seçim sonrasına bakarız diyerek 'pause' tuşuna basmış” ifadelerine yer verdi.

Semercioğlu, “Şunun şurasında 11 hafta var seçimlere... 11 hafta penguen belgeseli mi, eğlence programı mı yayınlayacaklar göreceğiz. Ekranı karartacak halleri yok. Ama bu bir ilk oldu, Türk televizyonculuğunda bunu da gördük; seçim öncesi siyasi program yayınlamayan haber kanalımız da oldu... Ben bu konuda asla Habertürk yönetimini eleştirmiyorum, bir haber kanalını bu kararı almaya mecbur bırakan nedenleri sorguluyorum” görüşünü dile getirdi.

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