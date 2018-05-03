"Siyaset tarihimizde böyle bir çifte standart görülmedi; AKP yaparsa 'ittifak', muhalefet yaparsa 'ihanet"

24 Haziran'da gidilecek erken seçimlerinde milletvekilleri seçimleri için CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin milletvekilleri seçimleri için ittifak kurmasını eleştiren AKP'nin "zoraki nikâh" sözlerine ilişkin olarak Sözcü gazetesinde yer alan haberde, “AKP yaparsa adı ittifak, muhalefet yaparsa ihanet” denildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberinde, "AKP ve MHP daha önce ittifak adı altında koalisyn kurarken kendilerini övüyorlar, "Milli irade, Yenikapı Ruhu, Yerli-Milli Oluşum diyorlardı" denildi.

Haberde, "Şimdi ise kendilerine rakip olan muhalefet ittifakına demekdiklerini bırakmıyorlar. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bu zoraki nikâh gibi zoraki ittifak" dedi. Bahçeli ise 'İttifak alerjisi olanlar şimdi ittifak yapıyorlar' diyerek muhalefete yüklendi" ifadeleri yer aldı.