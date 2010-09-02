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Spor

SİYASET JÜBİLEYİ ENGELLİYOR SİVAS (A.A)

02 Eylül 2010 13:17

-SİYASET JÜBİLEYİ ENGELLİYOR SİVAS (A.A) - 02.09.2010 - Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski güreşçi AK Parti Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya, politikayla uğraşmaktan 3 yıl önce bıraktığı güreşte jübile yapmaya vakit bulamıyor. Kariyerinde 2 olimpiyat, 3 dünya, 8 de Avrupa şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya, 2007 yılında büyük başarılar elde ettiği güreş sporunu bırakarak siyasete atıldı. Yıllarca Türk sporuna güreşte hizmet veren ''Asrın Güreşçisi'' Yerlikaya, şimdi de parlamentoda sporun gelişmesi için yoğun çaba harcıyor. Hamza Yerlikaya, asıl mesleğinin spor olduğunu, bunun da toplumun her kesimi tarafından çok iyi bilindiğini ifade etti. Sporcuları parlamentoda çok iyi temsil ettiğine inandığını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu: ''Bunların örneklerini verebiliriz. Sporcu kardeşlerimizin bir kimliği yoktu, bir vasfı yoktu. Bir vasıf sahibi yaptık. İşte devlet sporculuğu kanunu çıkardık. Başbakanımız sağ olsunlar bu konuda teveccüh gösterdiler. Sonra KPSS'ye girmeden atamalar gibi bütün branşları kucaklayacak bazı kanunlara imza attık. Başbakanımız, bakanımız bu konuda tam destek verdi. Bu kanunlara imza attık. Muhalefet partilerimiz de bize hiç muhalif olamdan, bu doğru bir karar diyerek destek oldular. Şimdi sporcu kardeşlerimizi temsil ediyoruz.'' Yerlikaya, siyasete atıldıktan sonra güreşi bıraktığını, bırakması nedeniyle de jübile yapıp yapmayacağının kendisine sorulduğunu belirterek, ''Bütün sporcular son dönemlerinde jübile yapmış. Futbolda da bu gelenek var. Bizim öyle bir şey oldu ki 2007 yılında sporu bıraktık, direkt siyasete girdik. Siyasete girince jübile yapmaya ne fırsat bulabildik, ne de kafamızı kaldırabildik'' dedi.

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