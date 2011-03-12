Siyaset için yargıdan istifa

T24- Yazar Taha Akyol, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde yargı kurumlarındaki istifalara dikkat çekti. Akyol, AKP'den aday olmak için görevinden istifa eden eski Ankara Başsavcısı Mehmet Yücesoy'u "yandaş yargı" olmakla itham eden CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol'un Ergenekon sanıklarının CHP’den aday gösterilmesini nasıl izah edeceğini sordu.

Akyol'un Milliyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan (12 Mart 2011) yazısı şöyle:



Yargıda siyaset!







Ankara Başsavcısı Mehmet Yücesoy, AKP’den aday olmak için istifa ettiğinde CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol ilginç bir yorum getirmişti:

- Yasal bir engel yok ama ‘yandaş yargı’ dediğimizde bize kızanların haksızlığı ortaya çıkıyor. Ankara Savcılığı makamında iken hangi ideolojiye hizmet ediyormuş, nasıl tarafsızmış ortaya çıkıyor.

Bürokratların AKP’den aday olması ise Anadol’a göre “dokunulmazlık arayışı”dır, haklarında soruşturma talebi bile olmadığı halde...

Peki, Ergenekon sanıklarının CHP’den aday gösterilmesini Sayın Anadol nasıl izah edecek acaba?..







Siyasete giren yargıçlar







Sayın Anadol’un partisine bakalım: CHP’den aday olan iki Yargıtay üyesi var: YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan ve HSYK eski Başkanvekili Kadir Özbek...

Üçüncü aday, Savcı İlhan Cihaner...

Yargı görevindeyken de tavırlarıyla tanınmış isimlerdir bunlar.

Anadol, kendi partisinden aday olan yargı görevlileri için de “hangi ideolojiye hizmet ediyormuş, nasıl tarafsızmış” diye konuşacak mı?

Sayın Anadol, eski Yargıtay 8. Daire Başkanı Sayın Naci Ünver’i hatırlıyor mu?

Ünver, 312. maddeden verdiği kararlarla ve Tayyip Erdoğan hakkındaki mahkûmiyeti onaylamasıyla tanınan bir yargıçtır. CHP’ye giriş töreninde cumhuriyetle CHP’yi eşitleyen bir konuşma da yapmıştı.

Sincan Birinci Ağır Ceza Başkanı Osman Kaçmaz da MHP’den aday olacakmış!

Malum, Osman Kaçmaz, üniversitede türbanlı kızların sınıftan atılmayıp sadece haklarında işlem yapılmasını isteyen YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan hakkındaki takipsizlik kararını kaldıran hâkimdir!

Daima türban yasağıyla mücadele etmiş olan MHP, Osman Kaçmaz’ı kendi tabanına nasıl anlatacak?!





‘Benim yargıcım iyidir!’







Yargı görevlilerinin “benim” partimden aday olması iyi, “senin” partinden aday olması kötü diye bir ilkesizlik olabilir mi?!



Benim ‘ilkesel’ bakışım şöyledir:

- Yargı görevlileri de politikaya girebilir, değişik partileri seçebilirler. Önemli olan yargı görevini yaparken ‘politik taraf’ haline gelmemeleridir.

- Dünyanın her tarafında muhafazakâr, liberal ve solcu hâkimlerin içtihatları arasında ‘ölçülü’ farklılıklar olur; bu normaldir. Bu farklar ‘hukuk’ sınırını aşıp politik tarafgirliğe dönüştüğünde facia başlar!

- Yargı erkini kullanmak gibi büyük bir güce sahip olanların, politikaya girmeden önce, o koltukta otururken şu veya bu yönde politize olmaları, yargıya verilecek en büyük zarardır.