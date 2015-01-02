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'Siyaset gen işidir, Sümeyye Erdoğan aday olursa hoş olur!'

Süleyman Soylu: 17-25 Aralık kabus dolu günlerdi. Bu darbedir. Darbenin yöneticileri ve yürütücüleri kamuoyunu yanıltmak için gayret ediyor

02 Ocak 2015 17:41

AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, AKP’nin önümüzdeki seçimde 1960'dan sonraki en yüksek oy oranını göreceğini iddia etti. Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın aday olup olmayacağına dair iddiaları ise şöyle yanıtladı: "Siyaset gen işidir. Babadan, ailesinden insana iletilebilir. Sümeyye Erdoğan aday olursa hoş olur."

Habertürk TV'de gündeme dair soruları yanıtlayan Soylu, ilginç açıklamalar yaptı.

2015 seçimlerine ilişkin iki çarpıcı iddia da ortaya atan Soylu, "Türkiye 1960'dan sonra en yüksek oy oranını görecek önümüzdeki seçimlerde. Yüzde 50'nin üzerine çıkacak, yüzde 53'lerde kendisini bulabilen bir oy oranını bulacak. Kamuoyu anketleri 2-3 puan altı ve üstünde. Bir iddiam daha var. Örneğin muhalefet liderlerinden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını görünce bir daha CHP Genel Merkezi'ne gidemeyecek. Arası en açık seçimlerden biri olacak siyasi tarihimizin. Yüzde 28-30 bandında bir fark olacak. Bunu millet söylüyor, ben söylemiyorum." dedi.

İşte Süleyman Soylu'nun konuşmasından satır başları;

Demokrasiler sürprizler rejimi değildir, öngörülebilir sistemdir. Muhalefette yeni Türkiye’de bunlara alışmakla mükelleftir. Bu beklenen durumdur. Çok tartışılmasına gerek yok.

Kirizoğlu’nun uyarlanması kendi ezgilerimizle, desenlerimizle bütünleşmiştir. Büyük düşünen Türkiye’yi ifade ediyor. Şarkı herkese sürprizdi.

17-25 Aralık kabus dolu günlerdi. Bu darbedir. Darbenin yöneticileri ve yürütücüleri kamuoyunu yanıltmak için gayret ediyor. 4 bakan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

 

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