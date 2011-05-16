Siyaset, ekonomi ve yaşamda günün gündemi

T24- Yeni bir haftaya başlaken Siyaset, yaşam, ekonomi de bugünün gündemini oluşturacak ana başlıklar şöyle:

1-TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karübük'ün Ovacık ilçesinde kaymakamlığı ziyaret edecek, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temel atma törenine katılacak, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunacak. (Karabük/10.00/16.00/17.00)

2- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 66. Genel Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ETÜ) yapılacak.

- Genel Kurula, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün de katılacaklar. (Ankara/09.00)

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Siteler semti ile Keçiören ve Sincan ilçelerini ziyaret edecek.

- Erdoğan, Hacettepe-İvedik Orgazine Sanayi Bölgesi Teknokenti ve yapımı tamamlanan diğer tesisler için düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

- Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) heyetini kabul edecek.

(Ankara/13.00/14.30/16.30/18.00/20.00)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ ve Erzincan'da düzenleyeceği mitinglere katılacak.

(Elazığ/14.00-Erzincan/16.00)

5- Libya'da NATO komutasındaki operasyon devam ediyor.

6- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, RTÜK tarafından Rixos Grand Otel'de düzenlenen, ''76112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Seçim Dönemi Yayınları Bilgilendirme Paneli''nin açılış konuşması yapacak. (Ankara/14.00)

7- Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Adapazarı'nda yaptırılan Türk-İş İlköğretim Okulu'nun açılışını yapacak, dar gelirliler için TOKİ tarafından yaptırılan 496 konutun teslim törenine katılacak.

(Sakarya/14.00/15.30)

8- Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES), Ankara Ramada Plaza Otel'deki ''Dünyayı İnşa Edenler Toplantısı''na katılacak.(Ankara/14.30)

9- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Akdeniz ve Yeşil Antalya Sanayi Sitelerinde esnafla bir araya gelecek ve çeşitli kooperatif ve dernekleri ziyaret edecek. (Antalya/09.00-19.00)

10- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sarayönü ve Kadınhanı ilçelerinde partisi tarafından düzenlenen mitinge katılacak, Ilgın'da açılış törenine katılacak. (Konya/11.00/13.00/16.00)

11- Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Uluslararası 7. Bilişim Olimpiyatları Ödül Törenine katılacak.(Ankara/11.00)

12- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum AVM'de düzenlenecek toplantıda gençlerle bir araya gelecek. (Erzurum/20.30)





13- Ulaştırma Bakanı Habib Soluk, Gaziantep Belediyesi Meclis Salonu'nda GAZİRAY'ın protokol imza törenine katılacak. (Gaziantep/11.00)

14- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, İvedik OSB Yönetim Binası'nda, Hacettepe Üniversitesi-İvedik OSB Teknokenti ve beraberinde Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.(Ankara/18.00)



15- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ve Eczecılar Odası tarafından düzenlenen Eczacılar Bayramı'na katılımın da dahil olduğu çeşitli çeşitli temas ve incelemelerde bulunacak. (Kayseri/09.30/14.00)



16- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar ve ilçelerinde çeşitli temas ve incelemelerde bulunacak. (Afyon/12.00-20.00)

17- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Amasya ve Tokat'ta düzenleyeceği mitinglerde halka hitap edecek. (Amasya/12.15/Tokat/17.15)

18- DSP Genel Başkanı Masum Türker, Amasya ve Tokat'ta çeşitli ziyaretlerde bulunacak. (Amasya/10.00-Tokat/15.30)

14- CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel, partisinin İzmir ile ilgili turizm projelerini açıklayacak. (İzmir/10.00)

15- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı istihdam verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)



16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilk ve orta öğretim öğrencileri arasında düzenlediği ''Kompozisyon Yarışması''nın ödül töreni, İMKB'de gerçekleştirilecek. (İstanbul/09.15)



17- Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ABGS'de Hırvatistan Büyükelçisi Drazen Hrastic'i kabul edecek.



- Bağış, Cer Modern Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek Jean Monnet Burs Programı'nın 20. Yıldönümü kutlama ve bursiyerlerin diploma törenine katılacak. (Ankara/16.00/18.30)