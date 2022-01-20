Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç: 'Sezen Aksu dine hakaret etti mi’ gibi tartışmalar tam da iktidarın muhalefetin saplanmasını istediği bataklık

Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç, Sezen Aksu’nun içinde Adem ile Havva geçen şarkı sözleri sebebiyle eleştirilmesi hakkında, “Bu tartışmalar tam da iktidarın muhalefetin girip saplanmasını istediği batlaklık” ifadesini kullandı.

Daktilo1984 YouTube kanalında yayınlanan Devr-i Sabık programında Siyaset Bilimci Alphan Telek’le Sezen Aksu tartışmalarını ve son anketleri değerlendiren Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç, “Sezen Aksu dine hakaret etti mi, Adem ve Havva nasıldı gibi teolojik tartışmalar tam da iktidarın muhalefetin girip saplanmasını istediği batlaklık” yorumunu yaptı. Hükümetin hamlelerinin “magazinselleştirildiğini” söyleyen Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“Hükümetin hamleleri Türkiye’de çok magazinselleştirilerek konuşuluyor. Şimdi Sezen Aksu meselesi, ondan önce İmamoğlu'na yönelik girişimler… Örneğin dün Twitter’da bir konuşma odası açılmıştı. İçinde gazetecilerin, siyasilerin ve aydın diyebileceğimiz kişilerin olduğu kalabalık bir grup “Sezen Aksu dine hakaret etti mi, etmedi mi?”, “Adem ve Havva nasıldı?” gibi teolojik bir tartışma yapıyordu. Bu, tam da aslında iktidarın muhalefetin girip saplanmasını istediği bataklık.”

“Böyle yapay bir konunun grup toplantısında dile getirilmesi ‘algı operasyonu’dur”

“Aslında vaziyet çok net, Milliyetçi Hareket Partisi böyle son derece yapay görünen, anlamsız bir konuyu grup toplantısında dile getirip birilerini hedef gösteriyorsa bu bir siyasi operasyondur, “algı operasyonu”dur. Bu yüzden, bunun ayrıntılarında boğulmaya gerek yok. Esas hedefi göstermek gerekiyor, çok sevilen tabirle “büyük resmi” göstermek gerekiyor.”

“İktidarın dilinden konuşmak o hegemonyanın kurulduğunu gösterir”

Konu hakkında görüşlerini ekleyen Siyaset Bilimci Alphan Telek, “Şu anda Sezen Aksu’yu din siyaseti üzerinden savunanlar iktidarın dilinden konuşmuş oluyor, bu da o hegemonyanın kurulduğunu gösterir” dedi. Telek, “Son anketler iktidarın hegemonyasını sosyal ve ekonomik planda yitirdiğini gösteriyor ama Erdoğan’ın planı şu olabilir: Ben öyle bir ülke kurayım ki ben gitsem de bu ülkede tartışmalar İslami değerler üstünden yapılsın. Müslüman Kardeşler’in yapmak istediği de buydu. Yapılan tartışma ağırlıkla bu açıdan gidiyorsa ve muhalefet de böyle konuşuyorsa burada bence gelecek adına bir sorun vardır.” ifadelerini kullandı.

“Devletin ideolojik tercihleri halkın yüzde 12’sini yansıtıyor”

Gündeme getirilen konuların halkın kaygılarını yansıtmadığını belirten Alphan Telek, Metropoll Araştırma Şirketi’nin anket sonuçlarına referans vererek, “ 'Oğlunuzu, kızınızı cemaat yurtlarına gönderir misiniz?' sorusuna toplumun yüzde 75-80’i hayır cevabını veriyor. Tüm bu olanlara rağmen gönderirim diyenlerin oranı yüzde 12. Ben buradan şu sonucu çıkarıyorum: Şu anda bu devletin dizaynı, ideolojik tercihleri, yönelimi yüzde 12’ye mahkum edilmiş durumda. Halbuki toplumun yüzde 80’i bu yönelimi reddediyor. O yüzden bu ideoloji ve söylemler sosyal gerçekliklerle uymuyor” açıklamasını yaptı.

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