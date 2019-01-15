Siyaset bilimci Barış Doster: Trump'ın bu tutumu sıkışmışlığın göstergesi

Siyaset bilimci yazar Barış Doster, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımları ABD’nin Suriye’den çekilme konusundaki sıkışmışlığına bağladı. Trump'ın sözlerinin, "Ne diplomatik nezaketle, ne ikili ilişkilerdeki gerilimle, ne de Türkiye ve ABD arasındaki görüş ayrılıkları ile açıklananbileceğini" söyleyen Doster, bu söylemle, "Suriye’den asker çekme kararını rafa kaldırmanın altyapısı oluşturulmak hedeflenmiş" olabileceğini belirtti.

Suriye bölgesindeki gerginlik siyasete yansıdı. Trump'ın, "Suriye'de Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız" sözlerinin ardından tansiyon yükseldi, ABD ve Türkiye'den karşılıklı açıklamalar gelmeye başladı. Birgün'den Can Uğur'un haberine göre uluslararası ilişkiler konusunda çalışmalarıyla bilinen Siyaset bilimci yazar Barış Doster’e sosyal medya üzerinden yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik ifadesi kabul edilemez. Kaba, küstah bir ifadedir" diyen Doster, şunları kaydetti:

"Ne diplomatik nezaketle, ne ikili ilişkilerdeki gerilimle, ne de Türkiye ve ABD arasındaki görüş ayrılıkları ile açıklanabilir. Kaldı ki sadece üslup olarak değil, içerik olarak da sorunludur bu sözler."

Meseleyi üç madde halinde özetleyen Doster şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, ABD Başkanı Trump, PKK-PYD-YPG’yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüyor. Türkiye’nin bu örgütlere karşı mücadelesini Kürtlere yönelik bir tutum sanıyor. Bu yanlıştır.

İkincisi, Trump Rusya ile ilişkileri nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığı, ağır ithamlarla karşılaştığı, pek çok yakın çalışma arkadaşının istifasıyla sarsıldığı, ekibinden birçok ismi görevden aldığı bir dönemde, dikkatleri başka tarafa çekmek istiyor. Hem bir dış politika başarısı arıyor hem de bir dış sorun yaratıyor. Kamuoyunun dikkatini iç siyasetten dış siyasete yönlendirmeye çalışıyor.

Üçüncüsü, Trump; Suriye’den ABD askerlerini çekmeye ilişkin kararı nedeniyle çok eleştirildi. Hem ülkesinde hem de dışarıda. İsrail başta olmak üzere müttefikleri, Avrupa ülkeleri bu kararın yanlış olduğunu açıkladılar. ABD müesses nizamının, asker – sivil güvenlik bürokrasisinin pek çok önemli ismi Trump’a tepki gösterdi. Karar sonrası biri bakan olmak üzere iki önemli isim istifa etti. O nedenle, bu sözleriyle Trump, Türkiye’nin sınır ötesi harekât hazırlıklarını bahane ederek, ABD’nin Suriye’den asker çekme kararını rafa kaldırmanın, geciktirmenin, en azından kısa vadede uygulamamanın altyapısını oluşturmayı da hedeflemiş olabilir."