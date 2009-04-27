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Siyasal mezunu bir teröristin portresi

Bostancı'daki çatışmada öldürülen ve Devrimci Harekat örgütünün yöneticisi olduğu öne sürülen Yılmazkaya, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu ç&

27 Nisan 2009 03:00

İstanbul Bostancı'da düzenlenen operasyonda öldürülen Orhan Yılmazkaya'nın, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nden olduğu öğrenildi.

İşe giderken vuruldu

Anne Aysel ve baba Hikmet Yılmazkaya'nın uzun yıllar Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra ülkeye kesin dönüş yapıp, yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Beşiktaş'a yerleştiği, Orhan Yılmazkaya'nın ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olduğu ortaya çıktı.

Velioğlu ve Öcalan da siyasallıydı

Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu ve PKK lideri Abdullah Öcalan da tıpkı Yılmazkaya gibi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gördü. Velioğlu, Abdullah Öcalan'la birlikte aynı dönemde öğrenciydi. 1972 ylında öldürülen THKP-C lideri Mahir Çayan da siyasalda eğitim görüyordu.

Anneannesi ve dayısı halen Bayramiç'te yaşayan, Almanya doğumlu Yılmazkaya'nın son iki yıldır yakınlarıyla hiçbir şekilde irtibata geçmediği belirtildi.
 
5 yıl önce eşini kaybettiğini aktaran anneanne Ayşe Öztürk, torunu Orhan Yılmazkaya'nın üniversite yıllarında kendisini hiç aramadığını, dedesi öldükten 1 yıl sonra, yani 2005 yılında, Bayramiç'e gelip mezarını ziyaret ettiğini söyledi.

Ailesi Almanya’da

Yılmazkaya'nın Bayramiç'te yaşayan dayısı Nuri Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşi Aysel, eniştesi Hikmet Yılmazkaya'nın uzun yıllar Almanya'da çalıştığını, Orhan'ın kardeşinin ise halen Almanya'da bulunduğunu söyledi.

'Hiç tahmin etmiyorduk'

Anne ve babası yurt dışında olduğu sırada yeğeni Orhan ile kendilerinin ilgilendiğini belirten Öztürk, "Böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorduk. Üniversiteye gidene kadar onunla biz ilgilendik ve okuttuk. Üniversiteyi kazanınca İstanbul'a gitti. Okulunu bitirdikten sonra da zaman zaman yanımıza gelirdi, arar sorardı" dedi.

Öztürk, 2-3 yıldır ne kendilerinin, ne de anne ve babasının yeğeninden haber alamadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün olaylarda ismini televizyondan duyunca şoke oldum. Böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Çok dürüst, efendi, saygılı ve çalışkan biriydi. Öldüğünden anne ve babasının da haberi yoktu. Ben haber verince onlarda çok üzüldü."

Bu arada, Yılmazkaya'nın anneannesi Ayşe Öztürk'ün, çok üzgün olduğu ve kimseyle görüşmek istemediği öğrenildi.

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