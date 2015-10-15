Siyasal İslam uzmanı Prof. Olivier Roy: Kimse IŞİD’i yok etmekle ilgilenmiyor

Dünyanın önde gelen siyasal İslam uzmanlarından Fransız Prof. Olivier Roy, IŞİD’in Ortadoğu’daki konumunu ve Türkiye’nin politikasını değerlendirdi. Roy, IŞİD’in şu ana kadar yenilememesinin nedeni olarak kimsenin gerçekten IŞİD’e karşı mücadele etmemesini” gösterdi. “Ankara’daki katliamın ana şüphelisi olduğu iddia edilen IŞİD, Türkiye için bir güvenlik tehdidi” diyen Roy’a göre IŞİD’in Türk halkından destek bulup stratejik bir tehdide dönüşme riski yok.

Roy, "Türkiye’nin sorunu ne IŞİD ne de Esad… Türkiye’nin sorunu Kürtler. Siyasi bir çözüm olmadığı sürece Türkiye zor bir pozisyonda kalacak" ifadelerini kullandı.

Cezayir'den Türkiye ve İran'a, Suudiler'den Afganistan, Pakistan ve Türki cumhuriyetlere geniş bir Müslüman coğrafyada dolaşarak 1994 yılında yayımladığı “Siyasal İslam'in İflası” kitabıyla Türkiye'de de çok konuşan Roy, Yeni kitabı “Kayıp Şark'ın Peşinde”nin tanıtımı için Türkiye'ye geldi.

Roy’un, CNN Türk Dış Haberler muhabiri Damla Doğan’ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:





Ankara’da düzenlenen bombalı saldırı için ne diyorsunuz?

Katliamın ana şüphelisi olduğu iddia edilen IŞİD, Türkiye için tabii ki bir güvenlik tehdidi. Ama bunun stratejik bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hâkim olduğu yerlerdeki toplumlarda IŞİD’e destek neredeyse hiç yok. Bu yüzden Türkiye’de terörist eylemler devam edebilirler. Ama Türk halkının tabanından destek kazanma şansları olmayacak.





Peki IŞİD kendi tabanında destek bulamıyorsa, neden yenilemiyor?

Bence şuan kimse IŞİD’i yok etmekle ilgilenmiyor. Suriye rejimi için şuan bu Kendilerini terörle mücadele ediyormuş gibi göstermek için bir fırsat. Nasılsa bütün ülkeyi ele geçirme şansları yok diye, IŞİD’in diğer muhalif gruplarla savaşmasına izin veriyorlar. Türkler, Suudiler, Iraklılar için IŞİD ana mesele değil.



"Türkiye'nin sorunu Kürtler"





Türkiye bu tabloda nerede duruyor?

Türkiye’nin sorunu ne IŞİD ne de Esad… Türkiye’nin sorunu Kürtler. Siyasi bir çözüm olmadığı sürece Türkiye zor bir pozisyonda kalacak. Çünkü Türkiye topraklarında da sorun ve çatışma var. Aslında Türkiye’nin bölgede Suriye’yi endişelendirecek jeo stratejik bir çıkarı yok. Ama Rusya’nın orada olması Türkiye için de önemli. Bu Rusya’nın Gürcistan’dan İran’a Türkiye’nin dört bir tarafında olması demek.



Ortadoğu’daki dengeler önümüzdeki dönemde nasıl değişecek? IŞİD'i mağlup etmek mümkün mü yoksa Suriye'nin bölünmesiyle yeni bir devlet mi kurulacak?



IŞİD yapısal olarak istikrarsız bir grup. Bence güçlü bir devlet kurmaları mümkün değil. Ama kimse onlarla mücadele etmediği sürece, IŞİD de kalmaya devam edecek. Bu da Ortadoğu’nun istikrarını bozacak. IŞİD'in bir şekilde siyasi sisteme entegre edilebileceğine inanmıyorum. Bu onların da çok umurunda değil zaten. Suriye’de uzun süre daha böyle kaotik ve istikrarsız bir ortam olacak.