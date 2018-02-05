T24 LogoT24 Logo
Gündem

‘Siyanür içtim bana dokunmayın' notu bırakıp intihar etti (2)

AFYON'DAN ÖZEL EKİP GELDİ Antalya'da ‘Siyanür içtim bana dokunmayın’ notu bıraktıktan sonra intihar eden 33 yaşındaki Sercan Çırağ’ın dairesinde özel inceleme yapmak için Afyonkarahisar’dan AFAD ekibi geldi

05 Şubat 2018 05:16

AFYON\'DAN ÖZEL EKİP GELDİ
Antalya\'da ‘Siyanür içtim bana dokunmayın’ notu bıraktıktan sonra intihar eden 33 yaşındaki Sercan Çırağ’ın dairesinde özel inceleme yapmak için Afyonkarahisar’dan AFAD ekibi geldi. Dairede inceleme yapan ekipler, bir takım haplar, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür kimyasallarının kalıntısına rastladı.
Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821 Sokak üzerindeki 5 katlı Halil Ak Apartmanı’nın birinci katında ‘Siyanür içtim bana dokunmayın’ yazılı not bıraktıktan sonra iddiaya göre içtiği siyanürle yaşamını yitiren Sercan Çırağ’ın cesedini ve daireyi incelemek için Afyonkarahisar’dan özel AFAD ekibi geldi. Özel kıyafetlerini giyerek karantina halindeki sokakta ve apartman girişinde özel detektör ile inceleme yapan ekipler, kimyasal kalıntısına rastlamadı. Özel maske takarak Sercan Çırağ’ın dairesine giren ekipler, cesedin bulunduğu alanda bir takım haplar, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür kimyasallarının kalıntısına rastladı. Kalıntılardan örnekler alan AFAD ekipleri, dairedeki karantinanın devam etmesine karar verdi. Gazın, dairenin havalandırılmasının ardından etkisini yitireceğini belirten ekipler, cesedin Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulacak arındırma merkezinde arındırıldıktan sonra Sercan Çırağ’ın hayatını kaybetme nedeninin kesin olarak belirlenebileceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AFYONEKİP GELDİ AntalyaSercanAfyonkarahisardan AFADDairedeKonyaaltıToros MahallesiSokakHalil Ak ApartmanınınAfyonkarahisardanAFADKalıntılardanGazınAkdenizFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24