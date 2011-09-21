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‘Siyanür’ faciasına 500 bin lira ceza

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde siyanür barajı çöken Eti Gümüş Fabrikası’na İl Çevre Kurulu'ndan ceza yağdı.

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde siyanür barajı çöken Eti Gümüş Fabrikası’na İl Çevre Kurulu'ndan ceza yağdı. Kurul, 4 siyanür havazunun kapatılmasına şirkete de 500 bin lira ceza kesilmesine karar verdi. Kurulun şirkete kestiği ceza, diğer cezalarla birlikte 5 milyon liraya ulaştı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Dulkadir köyünde 7 Mayıs’ta çöken siyanür havuzunun çevreye verdiği zarar İl Çevre Kurulu'nda gündeme geldi.

Toplantı yapan kurul üyeleri, teknik heyetin hazırladığı raporu inceledi.

Rapora göre; 5 milyon metreküp siyanürlü su tutma kapasitesi bulunan 4 havuz 24 yıl içinde çamurla doldu. Havuz, fonksiyonlarını da yitirdi.

Bu doğrultuda karar veren kurul, Eti Gümüş A.Ş'ye havuzların çamurla dolması ve kullanılmaz hale gelmesine karşın bu konuda duyarlı davranmadığı gerekçesiyle 500 bin lira para cezası verdi.

İl Çevre Kurulu, ayrıca 4 havuzun da kapatılmasını kararlaştırdı.

Kurul böylece bugüne kadar şirkete 5 milyon lira ceza kesmiş oldu.



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