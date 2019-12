-SİYANÜR BARAJI DEPREMDEN ETKİLENMEDİ ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin olduğu bölge yakınlarındaki Eti Gümüş'e ait siyanür barajında bir tehlikenin tespit edilmediğini bildirdi. Bakan Çiçek ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Danışma Kurulu üyesi, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit, Simav'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD Merkez Binada basın toplantısı düzenledi. Depremin ardından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun bölgeye gittiğini anlatan Çiçek, şunları söyledi: ''Hasar tespitlerinin süratle yapılması gerekiyordu. Bölgeye ilk etapta 50 teknik personel verilmiştir. Onlar ön tespitleri yapıyorlar. Hafif, orta hasarlı veya ağır hasarlı binaların tespitlerini kısa süre içerisinde yapmış olacağız. Ayrıca bu çalışmaları koordine etmek üzere üç kişilik, AFAD'dan teknik arkadaşlarımız oraya gönderildi. Ortaya çıkan tabloya göre, yeni yerleşim merkezi veya mevcut merkezlerde yerleşim, hasar gören binaların onarılması veya yeniden yapılması dahil tamamını bu arkadaşlarımızın ön tespiti sonucunda değerlendireceğiz. Bunun gereğini aynen diğer, daha evvel yaşadığımız üzücü olaylarda olduğu gibi süratle yapacağız. Yani şu an itibarıyla yetkililer orada. Valimiz, çevre illerden gelen teknik personelimiz orada. Konuyu sayın Başbakanımız ile birlikte yakinen takip ediyoruz.'' Çiçek, Kütahyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi. Çiçek, ''Ümit ederiz ki bu sıkıntı böylece noktalanmış olsun'' dedi. AFAD'ın Kandilli Rasathanesi yetkilileriyle yakın irtibat halinde olduğunu belirten Çiçek, rasathanenin de depremin teknik boyutunu açıkladığını söyledi. -''DEPREMİN BÜYÜKLÜKLÜĞÜ 5.7''- Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çiçek, depremin büyüklüğünün 5.7 ve 5.9 şeklinde farklı açıklandığının belirtilmesi üzerine, depremin büyüklüğünün 5.7 olduğunu ifade etti. Sabah saatlerinde basın yayın organlarında ölü sayısının 4 olduğu yönünde bilgilerin yer aldığına işaret eden Çiçek, ''Çok şükür 4 değil, 2'dir. Onun için bu türlü eksik bilgiler zaman zaman olabilir ama bize göre deprem 5.7 büyüklüğündedir'' diye konuştu. -''ÇEVRE BAKANI ARKADAŞIMIZ GECE BÖLGEYE GİTTİ''- Çiçek, bölgeye hükümetten herhangi bir ziyaret olup olmayacağının sorulması üzerine, Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu ile Kütahya Valisinin deprem bölgesinde olduğunu belirterek, ''Eğer gitmemiz gerekiyorsa gideriz ama benim de şöyle bir tespitim var, onu da ifade edeyim; bu türlü üzücü olaylardan sonra çok sayıda ziyaret söz konusu olduğundan yapılacak işler de büyük ölçüde engelleniyor. Çünkü oradaki görevliler gelen kişiye bilgi vermek, olay yerini gezmek filan derken, dikkat de dağılıyor. Onu hesaba katarak, Çevre Bakanı arkadaşımız gece bölgeye gitti, zaten Sayın Valimiz de orada. Devamlı temasımız var. Onun için şu safhada Sayın Başbakanımızın gitmesi söz konusu olmayabilir'' dedi. Cemil Çiçek, bir başka soru üzerine, deprem sonucu Kütahya'da iki kişinin yaşamını yitirdiğini bildirerek, 18 yaşındaki Hüseyin Oran'ın camdan atlayarak, 63 yaşındaki Halil Duman'ın ise kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. -''HASAR TESPİTİNİN ARDINDAN KARAR VERECEĞİZ''- Çiçek, Bakanlar Kurulu'nun deprem nedeniyle primlerin ödenmesinde yeni takvim açıklaması ya da erteleme gibi bir girişiminin olup olmayacağı yönündeki soru üzerine de 50 teknik personelin hasar tespit çalışmalarını yaptığını, bu tespitlerin ardından kararlarını vereceklerini ifade etti. Bakan Çiçek, ''Hiç şüphesiz, genel hayata etkili bir durum olarak telakki edildiğinde biz konuyu Bakanlar Kurulu'na alınmak üzere zaten işlemi başlatıyoruz. O işin formalite kısmı. Mühim olan, şimdi orada üzücü olay yaşanmıştır. Bunun sonuçlarını asgariye indirebilmek noktasında bir çalışma var. Öbürünü her halükarda yaparız orada bir problem yok'' dedi. Depremin olduğu bölge yakınlarında Eti Gümüş'e ait siyanür barajının depremden etkilenip etkilenmediği yönündeki soru üzerine de Çiçek, şunları söyledi: ''Bu konuyla ilgili olarak, tesisin olduğu yer deprem bölgesine 70 kilometre uzaklıkta olduğu ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmış, şu ana kadar herhangi bir tehlike tespit edilmemiştir. Şu ana kadar, onu ifade edeyim. Bu tür olaylarda belki her saat başı her konuyu yeni baştan değerlendirmek gerekir. Bu basın toplantısını yaptığımız saat itibarıyla Eti Gümüş'ten kaynaklanacak bir tehlikenin olmadığı bize bildirilmiştir.''