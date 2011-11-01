-Siyam ikizleri ameliyatla ayrılacak PALO ALTO (A.A) - 31.10.2011 - ABD'de göğüs ve karından yapışık Siyam ikizleri, Salı günü ameliyat edilecek. Stanford Üniversitesi Lucile Packard Çocuk Hastanesi doktorları, iki yaşındaki ikiz kız kardeşlerin, dokuz saat sürecek karmaşık bir ameliyatla birbirlerinden ayrılacağını açıkladı. Filipinler'de doğan Angelica ve Angelina Sabuco kardeşlerin, karaciğerleri, diyaframları, göğüs kemikleri ve karın kasları birbirine yapışık. Ameliyata 20'den fazla cerrahın katılması bekleniyor.