-Siyah pirinç sofralarda yerini alıyor EDİRNE (A.A) - 28.09.2011 - Besin değeri yüksek, magnezyum ve demir açısından zengin, lif ve mineral deposu siyah pirinç Türkiye'de ilk kez Edirne'de üretilmeye başladı. Besin değerinin yüksekliği nedeniyle eskiden sadece Çin hükümdarları için üretilen dünyada ''yasak pirinç'' olarak da bilinen siyah pirinç, artık Türk sofralarında da yerini alacak. Trakya Tarım Araştırmaları Enstitüsü Çeltik Bölüm Başkanı Dr. Halil Sürek, siyah pirinci, Filipinler'deki Uluslararası Çeltik Enstitüsü'nden getirdikleri tohumları çoğaltarak ürettiklerini söyledi. Türkiye'de son yıllarda beyaz pirince olan ilginin arttığını ancak siyah pirince ilginin hangi yönde olacağını bilmediklerini bildiren Dr. Sürek, şunları kaydetti: ''30 yıl öncesinde kişi başı yıllık 4-5 kilogram tüketilen beyaz pirinç günümüzde kişi başına yıllık 9-10 kilogramlara kadar çıktı. Pirinç son yıllarda Türk mutfağındaki yerini sağlamlaştırdı. 2 yıl önce bir firma ithalat yoluyla siyah pirinci satışa sundu, biz buna istinaden Filipinler'den getirdiğimiz 2 tohumla üretime başladık. Siyah pirince ilgi ne olur bilinmez, bu arz ve talep meselesi. Ürettiğimiz siyah pirinç tohumlarından Edirne, Adana ve Samsun'daki çiftçilerimize verdik, onlar üretmeye başladı. Siyah pirincin, beyazından farkı, selüloz yönünden zengin olması. Bazı kanser ve şeker hastalıkları için de iyi geldiği söyleniyor. Bu ne derece doğrudur bilemiyoruz. Siyah pirincin Türkiye'deki ilk üretimini de enstitü olarak biz gerçekleştirdik. Zaten çeltik konusunda tüm yenilikler bizim enstitümüzden ortaya çıkar.'' Siyah pirincin kalp hastalıklarına ve kansere karşı etkili olabileceği belirtiliyor. Yapılan araştırmalarda siyah pirincin ürüne rengini veren ve hücre yenileme, yani antioksidan özelliği kazandıran antosiyaninler açısından çok zengin olduğu, lif ve mineral zenginliğinin yüksekliği nedeniyle vejetaryenlerin popüler yemeği olarak kabul ediliyor.