'Siyahi taklidi yapan' aktivist istifa etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir insan hakları aktivisti, siyahi taklidi yaptığı haberleri üzerine istifa etti.

Washington'daki NAACP kuruluşunun liderliğini yürüten Rachel Dolezal, başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre NAACP, Afrikalı Amerikalıların haklarını korumaya odaklanan ulusal bir sivil toplum örgütü olarak tanınıyor.

Siyahların haklarını koruyan bir isim olarak tanınan Dolezal'ın "beyaz olarak doğduğu" haberleri geçen hafta ABD basınında yer almış, aslında kimliğini ve ten rengini gizlediği belirtilmişti.

Doleazl'ın annesi Ruthanne Dolezal bir gazeteye kızlarının aslında beyaz olduğunu açıklamış, çocukluk fotoğraflarını göstermişti. Anne Dolezal, dört siyah çocuğu evlatlık edinmelerinin ardından kızlarının kimliğini gizlemeye başladığını söylemişti.

Yoğun tepki alan haberler sonrası kamuoyunda tartışmalar başlamış, "Irk değiştirmek mümkün mü? Neden böyle bir şey yaptı?" gibi sorular sorulmuştu.

37 yaşındaki Dolezal'ın istifa mektubunda "ırkçılık ve sosyal adalet mücadelesinin devam edeceği" ifadelerine yer verildi, "istifasının örgüt açısından en doğru karar olduğu" belirtildi.

NAACP'ye desteği için teşekkür edern aktivist, bu beklenmeyen fırtınayla tartışmanın ırkçılıktan kendi özel hayatına kaydığını söyledi.

Kadın aktivist yıllarca kendini "siyahi" olarak tanıtmış, ağırlığı beyaz olan toplumda ırkçılığa uğradığını ifade etmişti.

Howard Üniversitesi'nden mezun olan Dolezal, yerel bir üniversitede Afrika çalışmaları üzerine ders veriyor ve siyahi bir adamla evli.