'Isırmam korkmayın, siyahîlere alerjiniz varsa gelmeyin'

Çeviri: Kerem Cihan ULUÇ

İngiltere'nin, Osset kasabasında bir kafe işletmecisi olan Martha Renee Kolleh, dükkânının kapısına müşterilerini, bilgilendirmek amacıyla üzerinde 'Dikkat, ben siyahî bir kadınım ve her zaman da böyle kalacağım, ısırmam korkmayın ,siyahî insanlara karşı alerjiniz varsa, içeri girmeyin' yazılı bir pankart astı. Kolleh, yerel halkın tasvip etmediğini söylediği kafeyi iki yıldır ayakta tutmaya çalıştığını, ancak maddi ilerleme kaydedemediği takdirde önümüzdeki bahar aylarında, kafeyi kapatmak zorunda kalacağını ifade etti. Bu beyânlarını facebook'taki sayfasına da yazan Kolleh, ülke çapında ilgi topladı. Facebook'tan Kolleh'ye destek mesajları geldi.

Martha Kolleh, bölge halkının kendisine karşı takındığı tavrı eleştirirken, şunları söyledi, 'Kapıyı açıp içeri giriyorlar, ancak beni görenler hemen dışarı çıkıyor, bende bu yüzden böyle bir yazı astım.'

Kolleh, İngiletere'de, Batı Yorkshire'a bağlı Osset kasabasında yaşıyor. En son 2001 yılında yapılan nüfus sayımına göre kasabanın nüfusunun yüzde 98.9'unun beyaz olduğu kaydedildi.

Astığı yazıdan ötürü Osset halkından çeşitli tepkiler aldığını söyleyen Kolleh, 'bazıları bunu komik buluyor, gülüp geçiyorlar. "Artık bunu asmanın zamanı gelmişti" diyenler de var, demek ki herkes durumun farkında. Yazıyı görenlerin bazıları da küfretmeye başlıyor' diye konuştu.

Kolleh'nin açtığı, kafenin Facebook sayfasına, gelen çeşitli mesajlardan örnekler şöyle:

Leeds şehrinde yaşadığını belirten bir takipçi şöyle yazdı: Kafenizi tanıdığım herkese tavsiye ediyorum ve devam edeceğim. O leziz yemeklerinizi çok uzun bir süre daha kafenizde bizlere sunacağınızı ümit ediyorum.

Başka bir takipçiden gelen mesaj da şu şekilde: Çok zarif ve yetenekli bir kadınsınız, lütfen o muhteşem yemeklerinizi bize ve dünyaya sunmaya devam edin. Tanrı sizi ve leziz yemeklerinizi kutsasın.

www.independent.co.uk