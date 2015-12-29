Siyahi genci vuran polis aklandı



2014 yılının kasım ayında Ohio eyaletinin Cleveland kentinde 12 yaşındaki siyahi Tamir Rice'yi vurarak öldüren polis yargılanmayacak. Yetkili savcı Timothy J. McGinty savcılığın kararını gerekçelendirirken, ‘acıklı bir şekilde zincirleme insani yanılgıların meydana geldiğini, ancak ortada suç bulunmadığını', söyledi. Rice ailesinin avukatı kararın hayal kırıklığı ve üzüntü uyandırdığını ancak sürpriz olmadığını belirtti. Rice'nin ailesi öldürme olayının yeniden soruşturulması için Amerikan Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Rice'nin hava basınçlı bir tabancayla oynadığını gören bir yaya polis çağırmış ancak görevli polise merkez tarafından tabancanın hakiki olmadığı bildirilmemişti.

Polis memuru Tim Loehmann'ın savunması iki ayrı araştırma raporu tarafından doğrulanmış ve Cleveland'lı polis ifadesinde, 12 yaşındaki çocuğun elindeki oyuncak tabancayı hakiki sandığını ve canının tehlikede olduğu duygusuna kapıldığını söylemişti.