'Siyah ve beyaz gibiyiz'

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, 2-0 kazanılan Antalyaspor maçının kendilerini son derece mutlu ettiğini söylerken, gelecek haftalarda daha da iyi olacaklarını kaydetti.



Ali Koç, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ligin ilk 6 haftası ile ardından oynadıkları 9 haftanın kendileri adına siyah ile beyaz kadar farklı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:



"Sıkıntılı dönemler geçirmemize rağmen bugün liderin sadece 2 puan arkasındayız. Bize verdikleri destekten dolayı taraftarımıza teşekkür ediyorum. Son 6 haftada yalnızca 2 gol yedik. Bu defansif anlamda toparlandığımızı gösteriyor. Tabii ki her şey toz pembe değil. Zaman zaman iyi futbol oynamayarak, buralara geldik. Daha rahat maçlar izlemek istiyoruz. Bize göre daha zayıf takımlara karşı daha ofansif oynayabilmeliyiz."





"YOĞUN BİR TRANSFER DÖNEMİ BİZİ BEKLİYOR"



Ali Koç, ligde devre arasının olmasıyla birlikte yoğun bir transfer döneminin kendilerini beklediğini vurguladı.



Devre arasının başlamasıyla birlikte topun artık yönetimde olacağını dile getiren Koç, "İlk yarıda yaşadığımız sıkıntıları gidermek ve daha iyi bir Fenerbahçe yaratmak için çalışacağız. Gidişatımız daha iyi olacak. Her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de gerekenler yapılacaktır. İç ve dış transferde yoğun geçecek bir dönem bizi bekliyor" diye konuştu.



Koç, ayrıca hakemlerin bu sezonki performanslarını nasıl bulduğu yönündeki bir soru üzerine "Son yıllarda hakem hatalarını en fazla yaşayan takım Fenerbahçe. Art niyetten kaynaklandığına inanmak istemiyoruz. Türk futbolunun gelmesini istediğimiz noktaya baktığımızda hakemlerimizin de durumu daha iyi olmalı. Bu sezon lehimize ve aleyhimize beklediğimizden daha fazla skora etki edecek hatalar oldu. Ama tabii ki buradan tenkit etmek en kolayı" şeklinde konuştu.



Fenerbahçeli futbolculardan Deivid, Dinamo Kiev yenilgisiyle Avrupa kupalarına veda edilmesi sonrası Antalyaspor galibiyetinin kendilerine ilaç gibi geldiğini söylerken, Josico ise Antalyaspor'u daha farklı bir skorla yenebilecek olmalarına karşın son vuruşlarda yeterince başarılı olamadıklarını kaydetti.



Uğur Boral ise Antalyaspor karşısında alınan 3 puanın büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Yaptığımız hataların faturasını Avrupa'da ödedik. Aynı hataları ligde yapmak istemiyoruz. Bugün iyi oynayarak kazandık. Liderle aramızdaki puan farkı 2'ye indi. Şampiyonluğun en iddialı ekibi olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.

