Siyah gencin öldürüldüğü şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Missouri eyaletinin St.Louis kentinde silahsız siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine bir haftadır süren şiddet olaylarının üzerine Missouri Valisi Jay Nixon, St.Louis'in banliyösünde olağanüstü durum ve sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Nixon, "bir avuç çapulcunun, halkın güvenliğini tehlikeye atmasına izin vermeyeceklerini, adaletin tecelli etmesi için sukunetin sağlanması gerektiğini" belirterek, Ferguson'da olağanüstü durum ve sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı.

Ferguson'da sokağa çıkma yasağının, geceyarısından saat 05.00'e kadar uygulanacağı belirtildi.

Polisin dün 18 yaşındaki siyahi genç Michael Brown'u öldüren memurun adını ve Brown'un ölmeden önce bir dükkanı soyduğunu iddia eden belgeleri yayınlaması üzerine Ferguson'da gerilim yeniden tırmanmıştı.