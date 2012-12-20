Zenit taraftarları: Siyah futbolcu istemiyoruz

Rusya liginde üçüncü sırada bulunan Zenit'in Landscrona adlı taraftar grubu, "Siyah oyuncuların olmadığı bir takım Zenit'in kimliğinin ifadesidir, başka birşey değil" açıklamasını yaparak, siyah futbolcuların takımdan atılmasını istedi.

İlk siyah oyuncularını bu sezon transfer eden Zenit'in teknik heyet başkanı Luciano Spalletti, hoşgörü çağrısı yaparak Landscorna'nın yaptığı şeyin "ahmahlık" olduğunu söyledi.

Spalletti "Hoşgörü, herşeyden önce farklılıkları anlamak ve kabul etmekle ilgili birşey" dedi ve "Hoşgörünün ne anlama geldiğini öğretmek isteyenlere destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.



Spalletti, "Avrupa'nın diğer ülkelerinden futbolcu transfer eden Zenit'in, böylece, hoşgörünün ne olduğunu bildiğini gösterdiğini de" ifade etti.

Rusya liglerindeki kimi maçlarda bazı seyircilerin maymun taklidi yaptığı biliniyor; Anzhi Mahaçkale'nin Brezilyalı oyuncusu Christopher Samba'ya da muz atılmış, Rusya Federasyonu, olay nedeniyle Zenit Kulübü'ne ceza vermişti. (BBCTürkçe)