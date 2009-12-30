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Dünya

Siyah beyaz fotoğraf asparagas çıktı

ABD eski Başkanı John F.Kennedy hakkında yayınlanan fotoğrafının gerçek olmadığı ortaya çıktı

30 Aralık 2009 02:00

T24- Suikasta kurban giden eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin eşi düşük yaptığı saatlerde teknede kızlarla keyif yaparken göründüğü yazılan  fotoğrafın gerçek olmadığı ortaya çıktı.

ABD’nin ünlü magazin sitesi TMZ, “tarihi değiştirecek fotoğraf” diye önceki gün yayınladığı karenin, eski bir Playboy sayısından alınma olduğunu kabul etti. Diğer bir ünlü magazin sitesi Smoking Gun, fotoğrafın 1967’de Playboy Dergisi’nde yayınlandığını, renkli olan orijinal fotoğraftaki kişinin de Kennedy olmadığının açıkça görüldüğünü yazdı. Smoking Gun, fotoğrafın dergideki orijinal halini de yayınladı.

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