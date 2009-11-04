Siyah-beyaz bir para hikayesi



T24 -Tarık Dağlı basketbol ligimizi değerlendirerek takımları kıyasladı. Bu sezon da geçen sezonlar gibi kulüplerin "para sıkıntısıyla" mücadeleleri ön plana çıktığını anlatıyor. Bir alt kümeden gelen takımlarla büyük takımların arasındaki uçurumu, büyük takımların da avrupa maçlarındaki hallerini analiz etti.



Taraf gazetesi yazarı Tarık Dağlı'nın (04.10.2009) "Siyah-beyaz bir para hikâyesi" başlıklı yazısı şöyle:



Siyah-beyaz bir para hikâyesi

Lig başlayalı daha üç hafta oldu ama yıllardır gözümüzü kapatarak seyrettiğimiz hadiseler yine gündemde. Geçtiğimiz sezonlarda da mali sorunlar yüzünden sıkıntı çeken Beşiktaş’ta oyuncular zaman zaman antrenmana çıkmayarak tepkilerini ortaya koymuşlardı. Bu sezon da, eylül ve ekim ayı alacakları bulunan Beşiktaş Cola Turka’lı basketbolculardan, takımın ABD’li yıldızı Mire Chatman’ın antrenmanlara çıkmıyor. Üstelik bu takım ligin iki namağlup ekibinden biri ve lider durumda. Mersin deplasmanından son derece istikrarlı bir oyunla döndüler ve Chatman siyah-beyazlıların en önemli silahı. Bir takımın başkanı göreve geldiği günden beri bir soruna çözüm bulamıyorsa neye yarar ki?

Ligin bir diğer yenilmezi Fenerbahçe Ülker bu kez de Banvit’i geçti. Onların sorunu da para değil disiplinsizlik. Nerede olduğu bilinmeyen Solomon kadro dışı. Tanjevic’in canına minnet. Solomon’un dakikaları Greer’a geçince tablo daha de pembeleşti sarı-lacivertlilerde.

Dağınık Efes Pilsen ilk mağlubiyetini Türk Telekom’dan aldı. Yıldızı bol Efes doğru beşi bulmakta zorlanıyor gibi. Potaaltı savunmasının yumuşaklığı başlarını ağrıtmaya devam edecek. Telekom ise zirveyi oynayan istikrarlı takım hüviyetinden çok serseri mayın rolünü üstlenmiş gibi.

Ligin yeni takımlarından Bornova, Darüşşafaka’yı da yenip kritik bir galibiyete imza attı. Shipp’in 14 sayısı değil de, 7 ribaunt, 4 asist ve 9 top çalma ve 2 bloğu pek görmediğimiz türden rakamlar. Daçka ise yine lig sonunu bekliyor galiba. Banvit’in Kepez’i halen istenilen seviyede değil. Yabancı katkısız yetersiz kalıyor. Tamamen yabancı destekli giden Karşıyaka’ya direnemediler. Kâğıt üzerinde ligin en zayıflarından Tofaş da iki maç gücündeki derbide Oyak Renault’yu devirerek üçte iki yaptı. 18 yaşındaki İlkan’ın katkısı bu maçı getirirken, bu gencin istikrarı hedef maçları kazanmalarını sağlayabilir.

İlk maçında son hücumda Banvit’e kaybeden, geçen hafta Fenerbahçe’ye uzatmalarda teslim olan Erdemir bir kez daha uzatmalarda, bu kez Galatasaray’a mağlup oldu. Erdemir bir noktada şeytanın bacağını kıracaktır. Galatasaray ise gösterişsiz bir oyunla sonuca gidebiliyor ama zirve yarışı isteyenlerin umudu bir başka bahara. Artık ligin kalburüstü takımlarından sayılan Antalya da Aliağa’yı farklı geçerek dosta düşmana nazire yaptı. Aliağa’nın bu mağlubiyeti iyi düşünmesi lazım.



Avrupa mesaisi

Euroleague temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker, bugün 20.15’te üçüncü maçında Cibona Zagreb’i ağırlıyor. Grupta ilk iki maçta bir galibiyeti, bir yenilgisi bulunan Fenerbahçe Ülker, 4. sırada yer alıyor. İlk maçında Barcelona’ya kendi sahasında 82-59 yenilen sarı-lacivertliler, ikinci maçında deplasmanda ASVEL Basket’i uzatmada 78-76 yendi. Hırvat ekibi ilk maçında Siena’ya 45 sayı farkla (40-85) yenilirken, ikinci maçında ise deplasmanda Barcelona’ya 81-59 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler için bu maç çantada keklik olmalı. Euroleague’de günün diğer maçlarında ASVEL, Siena’yı ağırlıyor. Siena mutlak favori. Bir diğer favori Olympiakos da Rytas’ı misafir edecek. Maroussi-Roma maçı mücadele izlemek isteyenler için güzel tercih. Khimki, Oldenburg mücadelesi ise Rus evsahibine yakın. İlk galibiyetin arayan Prokom’un, deplasman takımı Milano’ya karşı şansı zor.