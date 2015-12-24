Sivrisineklerden yayılan virüs nedeniyle 2 bin 400 bebek beyin hasarıyla doğdu

Washington Post’un haberine göre, 70 yıl önce Afrika'da ormanda yaşayan maymunlarda görülen Zika virüsü, insanlara bulaşmaya başladı. 28 Kasım'da mikrosefali yaşayan bir bebekte virüsün tespit edildiği aktarılırken, aynı virüsün bu hastalığı yaşayan diğer bebeklerde de olduğu tespit edildi.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı bunun benzeri görülmemiş bir durum olduğunu söylerken, 2 bin 400 bebeğin beyin hasarıyla doğduğu, 29'unun öldüğü bildirildi. Geçtiğimiz yıl beyin hasarıyla doğan bebek sayısının 147 olduğu ve artış oranının çok yüksek olduğu belirtildi.

Durumun çok ciddi olduğunu vurgulayan doktorlar, kadınlara hamile kalmamalarını tavsiye ediyor. Salgın hastalık uzmanı Angela Rocha, beyin hasarlı bebeklerin yaşamları boyunca bakıma muhtaç olabileceğini ve bundan bütün bir neslin etkilenebileceğini söylüyor.

Son bir kaç yıla kadar bu virüsün insanlara bulaşmadığı söylenirken, şu anda bulaşmasına neyin sebep olduğunun bilinmediği aktarılıyor.