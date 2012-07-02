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Dünya

Sivrisinekle mücadelede 53 kişiye tutuklama

Dang humması, Sri Lanka'da bu yıl 74 kişinin ölümüne, 15 binden fazla kişinin hastalanmasına yol açtı

02 Temmuz 2012 15:17

Sri Lanka'da sivrisineklerin beslendiği su birikintileri ve diğer alanları ortadan kaldırmayan 53 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişilerin, 6 aya kadar hapis ve para cezalarına çarptırılabileceği belirtildi.

Sri Lanka'da hükümetin Dang hummasını önleme çabası çerçevesinde sivrisineklerin beslendiği su birikintileri ve diğer alanları ortadan kaldırmayan 53 kişi tutuklandı.

Polis, binlerce polis, asker ve sağlık görevlisinin, başkent Colombo'da 11.500 evde arama yaptığını, 53 kişiyi tutukladığını açıkladı.

Tutuklanan kişilerin, 6 aya kadar hapis ve para cezalarına çarptırılabileceği belirtildi. 

Sri Lankalı sağlık yetkilileri, Dang humması vakalarının, halkın kendi yaşam alanları temiz tutma ve sivrisineklerin beslendiği ortamları ortadan kaldırma konusunda dikkatsiz davranması nedeniyle arttığını söylüyor.

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