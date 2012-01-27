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Sivrihisar

27 Ocak 2012 20:35

-Sivrihisar-Eskişehir kara yolu trafiğe kapandı ESKİŞEHİR (A.A) - 27.01.2012 - Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun 25. kilometresinde, yoğun kar yağışı nedeniyle biri yolcu otobüsü 4 aracın karıştığı kazada, Yasin Uzunoğlu (27), Selim Ardıçlar (30) ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle Sivrihisar-Eskişehir kara yolu trafiğe kapandı. Yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç trafiği oluştu. Bazı sürücülerin kara yolu çevresindeki akaryakıt istasyonlarında beklediği öğrenildi.

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