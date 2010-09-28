-SİVRİ TOPUKLU AYAKKABILARLA KOŞMA REKORU SYDNEY (A.A) - 28.09.2010 - Avustralya'da 4 kadın, sivri topuklu ayakkabılarla koşma dalında dünya rekoru kırdı. Yarışa Canberra kentinden katılan dörtlü, Sydney'deki Opera Binası yakınında yapılan yarışta 7,5 santimetrelik sivri topuklu ayakkabılarla 80 metreyi bir dakika 4 saniyede koşmayı başardı. Guinness Rekorları'nın bir yetkilisi, kadınların bu dalda rekor kırdıklarını doğrulayarak yarışmacılara bir sertifika verdi. Kadınlar, kendilerine verilen 9 bin 600 dolar ödülü Tayland gezisi için kullanacaklarını söylediler. Ulusal Meme Kanseri Vakfı yararına düzenlenen yarışa 100 kadar kadın ve bir erkeğin katıldığı belirtildi.