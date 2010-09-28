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Dünya

SİVRİ TOPUKLU AYAKKABILARLA KOŞMA REKORU SYDNEY (A.A)

28 Eylül 2010 16:52

-SİVRİ TOPUKLU AYAKKABILARLA KOŞMA REKORU SYDNEY (A.A) - 28.09.2010 - Avustralya'da 4 kadın, sivri topuklu ayakkabılarla koşma dalında dünya rekoru kırdı.  Yarışa Canberra kentinden katılan dörtlü, Sydney'deki Opera Binası yakınında yapılan yarışta 7,5 santimetrelik sivri topuklu ayakkabılarla 80 metreyi bir dakika 4 saniyede koşmayı başardı.  Guinness Rekorları'nın bir yetkilisi, kadınların bu dalda rekor kırdıklarını doğrulayarak yarışmacılara bir sertifika verdi.  Kadınlar, kendilerine verilen 9 bin 600 dolar ödülü Tayland gezisi için kullanacaklarını söylediler. Ulusal Meme Kanseri Vakfı yararına düzenlenen yarışa 100 kadar kadın ve bir erkeğin katıldığı belirtildi.

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