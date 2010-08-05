-SİVOK'UN SÖZLEŞMESİ 31 OCAK 2011 TARİHİNE KADAR DONDURULACAK İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Beşiktaş Kulübü, sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak Çek futbolcu Tomas Sivok'un sözleşmesini 31 Ocak 2011 tarihine kadar donduracak. Hafta içinde antrenman sırasında dizinden sakatlanan ve dün 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Sivok'un sözleşmesinin 31 Ocak 2011 tarihine kadar dondurulacağı öğrenildi. Sivok'un durumu nedeniyle gönderileceği yönünde sık sık spekülasyonlar yapılan Ferrari'nin de savunmadaki boşluk nedeniyle takımda kalacağı bildirildi. Beşiktaş Kulübü, daha önce de aynı şekilde uzun süreli sakatlığı nedeniyle Arjantinli oyuncu Matias Delgado'nun sözleşmesini 1 yıla yakın bir zaman dondurmuştu. Siyah-beyazlı kulüp, son olarak ise Alman futbolcu Michael Fink'in sözleşmesini 2 aylığına dondurmuştu.