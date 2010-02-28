T24 - Turkcell süper Ligi'nde dün akşam Kayserisporla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Milliyet gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen,"Galatasaray maçında Sivok’un attığı gol, Beşiktaş’a aslında Kayseri maçını kazandırdı" yorumunu yaptı.



Rıdvan Dilmen'in Milliyet gazetesinde "Sivok'un golü" başlığıyla (28 Şubat 2010) yazısı şöyle:







Galatasaray maçında Sivok’un attığı gol, Beşiktaş’a aslında Kayseri maçını kazandırdı. Çünkü o gol motivasyonu bozmadı



Geçen hafta Sivok’un Galatasaray’a attığı beraberlik golü, bu maçı kazandırdı aslında. O gol rakip Galatasaray ile aradaki puan farkının açılmasını engelledi. Ardından Beşiktaş, Kayseri’den üç puanla dönersem ligin sonuna kadar yarışın içinde olurum demeye başladı. Motivasyonunu bozmadı. İşte bu yüzden Sivok’un golü Kayseri galibiyetinin anahtarıydı.



Kayseri’den çok önemli bir üç puan çıkardı Beşiktaş. En azından ligin dışında hiçbir kulvarda yürümeyen takım konsantrasyonunu yüksek tutmaya devam edecek. Kayseri gibi takımlarda ise oyun disiplini olacak ve en önemlisi de eksiğiniz varsa 2-3’ü geçmeyecek. Ancak Tolunay hoca eksik oyuncuların sayısı 4-5’i bulunca bir çok futbolcusunu kendi bölgelerinin dışına çıkarmak zorunda kaldı. Kayseri bunun sıkıntısını maç boyu yaşadı.



Kayseri hücumlarda önlemi kolay bir takım haline geldi. Sivok ve Ferrari yüksek toplarda dönüşümlü olarak Makukula’yı kolay durdurdular, taa ki 82. dakikaya kadar. Uzun atılan bir topta Sivok - Ferrari çizgisi bozulunca yardımcı hakem haklı olarak oyunu devam ettirdi ve topu iyi kontrol eden Makukula güzel bir vuruşla Kayseri’yi umutlandırdı. Ancak Kayseri takımı kalan bölümde silahı olmadığı için doğal olarak pozisyon üretemedi.



Beşiktaş dün neyi iyi yapamadı? Kontratağı... Risk alan Kayseri karşısında sadece 3-4 kez bunu başarabildiler. Bir tanesinden yararlandılar. Halbuki daha fazla pozisyon bulmaları gerekirdi. Saha şartları iki takım için de o kadar kötüydü ki, iyi futbol beklemek haksızlık olurdu.



Sonuçta Kayseri bu sonuçla devre dışı kalırken, Beşiktaş zirveye “Ben de geliyorum” mesajını gönderdi. Beşiktaş bu kez 4-3-3 oynarken, Mustafa Denizli, İbrahim Toraman’ı orta sahanın ortasına koydu.



Hakem İlker Meral’i beğendim. Bence iyi bir maç yönetti.







