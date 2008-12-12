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Spor

Sivok ve İbo'ya ceza

PFDK, kırmızı kart gören Sivok'a 2 maç, rakibine yaptığı hareket nedeniyle İbrahim Üzülmez'e de 3 maç ceza verdi.

12 Aralık 2008 02:00


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın Ankaraspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Sivok'a 2 maç, karşılaşma sonrası rakibine yaptığı hareket nedeniyle İbrahim Üzülmez'e de 3 maç ceza verdi.

PFDK, Beşiktaşlı Sivok ve İbrahim Üzülmez'in cezalarını açıkladı.

Siyah-beyazlı takımın Ankaraspor'a 3-1 yenildiği lig maçında Theo Weeks'e yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gören Sivok'a 2 maç ceza geldi.

Aynı karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında yaşanan gerginlikte rakibine yaptığı hareket nedeniyle İbrahim Üzülmez de 3 maçla cezalandırıldı.

Sivok ile İbrahim Üzülmez aldıkları cezalar nedeniyle bu haftaki Ankaragücü maçında ve ligin 16. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.

Öte yandan cezaları ağır bulan Beşiktaş yönetiminin, Tahkim Kurulu'na indirim için itiraz edeceği öğrenildi.

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