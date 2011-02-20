-SİVOK VE BOBO KADRODA YOK İSTANBUL (A.A) - 20.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 18 kişilik maç kadrosu belli oldu. Teknik direktör Bernd Schuster, yabancı kontenjanı nedeniyle Sivok ve Bobo'yu maç kadrosuna almadı. Siyah-beyazlılarda ayrıca, sakatlıkları bulunan kaleci Cenk ile Nihat da kadroda bulunmuyor. Derbi için kamp yapmayan Beşiktaşlı futbolcular, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Fiyapı İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat 19.00'da başlayacak.