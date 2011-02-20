T24 LogoT24 Logo
Spor

SİVOK VE BOBO KADRODA YOK İSTANBUL (A.A)

20 Şubat 2011 15:31

-SİVOK VE BOBO KADRODA YOK İSTANBUL (A.A) - 20.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 18 kişilik maç kadrosu belli oldu. Teknik direktör Bernd Schuster, yabancı kontenjanı nedeniyle Sivok ve Bobo'yu maç kadrosuna almadı. Siyah-beyazlılarda ayrıca, sakatlıkları bulunan kaleci Cenk ile Nihat da kadroda bulunmuyor. Derbi için kamp yapmayan Beşiktaşlı futbolcular, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Fiyapı İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat 19.00'da başlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24