Sivok sakatlandı, sözleşmesi de dondu

T24- Beşiktaş'ta sakatlanan Tomas Sivok'un sözleşmesi 31 Ocak 2011 tarihine kadar donduruldu.





Sivok’un sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. 4 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalacak Çek yıldızın sözleşmesi donduruldu. Bu durumda İtalyan stoper ise zorunlu olarak kalacak.



Delgado taktiği



Yabancı kontenjanına yer açmak için uğraşan Siyah-Beyazlılar, Tomas Sivok’tan geçen sezon Matias Delgado olayında olduğu gibi sözleşmesinin devre arasına kadar dondurulmasını isteyecek. Böylece gönderilecek bir yabancıdan yarım sezonluk da olsa

kurtulunmuş olacak. Asıl önemli gelişme ise Schuster’in gönderilmesi yönünde rapor verdiği Matteo Ferrari konusunda yaşanacak. Maliyetinin yüksek olması nedeniyle gönderilmesi zor görünen İtalyan stoper mecburen takımda kalacak. Bu durumda stoper hattı İbrahim Toraman, Zapotocny ve Ferrari’ye kalmış olacak.



Sivok'un kariyeri



2008-09 sezonunda Beşiktaş’a geldi. İlk sezonunda ligde 29, Türkiye Kupası’nda ise 6 maçta görev yaptı. Rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Geçen sezon ise en istikrarlı dönemini yaşadı. Ligde 31, Şampiyonlar Ligi’nde 5 ve Türkiye Kupası’nda da 2 maçta görev alıp 2 gole imzasını attı.



