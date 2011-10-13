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Spor

Sivok iddiaları yalanladı İSTANBUL (A.A)

13 Ekim 2011 17:40

-Sivok iddiaları yalanladı İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tomas Sivok, siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Sivok, siyah-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ''Beşiktaş'tan ayrılacağıma dair yapılan haberler tamamen yalan. Beşiktaş'ta olmaktan son derece mutluyum ve kendimi bu kulübün bir parçası olarak görüyorum'' diye konuştu. Çek futbolcu, önümüzdeki günlerde başlayacak yoğun maç trafiği ile ilgili olarak da şunları söyledi:  ''Yoğun bir maç trafiğine giriyoruz ve bunu avantaja çevirebiliriz. Kadromuz çok geniş, haftada 1 maç oynamaktansa 2 maç oynamamız rotasyon açısından bizim için avantajlı olabilir. Böyle bir maç trafiği herkesin oynamasını sağlayabilir.'' Sivok, Avrupa Futbol Şampiyonası play-off maçları için de, ''Türkiye ve Bosna-Hersek ile eşleşmeyi istemiyoruz. Türkiye'yi istememizin sebebi ise taraftarın yarattığı atmosfer ve son iki maçta kaybetmiş olmamız'' dedi.

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